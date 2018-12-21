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Новости
Экономика и Финансы
21 декабря 18, 12:06
Резервы рекордно выросли: Украина получила транш МВФ
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Впервые с 2014 года международные резервы Украины превысили $20 млрд
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы stand-by Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, благодаря поступлениям на сумму 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд) от Фонда международные резервы Украины выросли до $20,1 млрд по состоянию на 21 декабря.

"Это пятилетний максимум. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирование на общую сумму 2,8 млрд  СПЗ (около $3,9 млрд) в течение 14 месяцев.

По оценкам НБУ, благодаря получению финансирования от международных партнеров - МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии - Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около $20 млрд. Это превышает последний прогноз НБУ, и поможет поддержать их на должном уровне в 2019 году, отметили в Нацбанке.

источник: liga.net/
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