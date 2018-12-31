Супрун озвучила приоритеты медреформы на 2019 год

Следующий год станет еще одним вызовом для трансформации системы здравоохранения, где у Минздрава есть пять приоритетов.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Для Премьер-министра Владимира Гройсмана развитие системы здравоохранения является приоритетом не на словах, а в конкретных действиях. Все изменения получают максимальную поддержку команды правительства. 5 приоритетов на следующий год", - написала она.

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▶ Продолжение трансформации первичной медицинской помощи. Главной задачей на этот год было дать возможность украинцам выбрать своего семейного врача, а врачам — механизм справедливой оплаты труда. И уже 23 миллиона граждан выбрали своих врачей. Цель на следующий год — сделать так, чтобы вы хотели к врачу идти.

▶ Программа "Доступные лекарства" будет продолжать действовать. На сегодня уже выписано почти 30 млн рецептов, по которым люди бесплатно или с небольшой доплатой получили лекарства против самых распространенных хронических болезней. Для них возможность регулярно принимать эти лекарства — качественнее и дольше жизнь. Узнайте больше о программе здесь.

▶ С 1 июля 2019 года начнет действовать программа "Бесплатная диагностика". Она гарантирует, по направлению семейного врача, оплату пакета анализов, обследований и лечебных процедур от наиболее распространенных в Украине заболеваний. Это более 50 диагностических и лечебных процедур, за которые пациентам не нужно будет платить в медучреждениях. Безвозмездно — означает включительно со всеми необходимыми сопутствующими материалами.

▶ Пилотный проект изменений экстренной медицины в нескольких областях. Это новые автомобили, новое оборудование, повышение квалификации и зарплат врачей. Далее проект распространится по всей стране. Также те регионы, которые не имеют оперативно-диспетчерских служб или они уже очень устаревшие, уже со следующего года получат финансирование, чтобы исправить это.

▶ Продолжаем расширять сеть современных кардиоцентров. На следующий год планируем приобрести еще 13 ангиографов для разных регионов, где граждане бесплатно смогут получить сложнейшие вмешательства, в частности — установление стента. В случаях инфаркта стенты бесплатные для пациентов.