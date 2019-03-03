Порошенко задекларировал свыше 120 млн грн дохода

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал еще 127 млн грн доходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию в Едином государственном реестре деклараций должностных лиц.

Наибольшую сумму дохода составили дивиденды ПАО "ЗНКИФ "ПРАЙМ ЭССЕТС КЭПИТАЛ" - 45 млн грн. А также проценты от АО "МИБ".

Как отмечалось, в декларациях, поданных президентом в 2019 году, общий доход составил 595 млн гривен, а в декларации, которая была подана 26 декабря, сумма доходов Порошенко составляла 556,7 млн гривен.





Напомним, ранее сообщалось, что САП хочет арестовать почти $300 тыс. Насирова, не указанные в предыдущих декларациях