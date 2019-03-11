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Экономика и Финансы
11 марта 19, 08:59
Китай временно запретил использование самолетов Boeing 737
авария Boeing 737
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После крушения самолета такого типа в Эфиопии Китай временно запрещает полеты на Boeing 737

Власти Китая временно запретили использовать самолеты Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях. Об этом информирует пресс-служба Управления гражданской авиации Китая.

Отмечается, что это связано с катастрофой в Эфиопии. Ограничение будет официально отменено только после того, как компетентные органы страны опубликуют соответствующее уведомление по этому поводу.

"С 18:00 по местному времени временно приостанавливаются все полеты этих авиалайнеров. Подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая", — указано в заявлении.

Напомним, 10 марта в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. На борту лайнера находились 157 пассажиров из 33 стран, никто не выжил.

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По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.
Delo
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