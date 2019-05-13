НБУ объяснил резкое подорожание овощей

Цены на овощи в резко выросли в апреле из-за дефицита импортных продуктов и слабого урожая в Украине. Об этом говорится в комментарии Национального банка по инфляции.

Отмечается, что в апреле рост цен на сырые продукты питания ускорился до 5,1%. В частности, после снижения в марте вновь повысились темпы роста стоимости овощей борщового набора, в первую очередь, за счет цен на лук и белокочанную капусту. “Это обусловлено возникновением ажиотажного спроса из-за недостаточного предложения этих продуктов в Украине и странах-импортерах в результате как слабого урожая прошлого года, так и сравнительно неблагоприятных погодных условий в апреле текущего года“, - говорится в пояснении.

Эксперты центробанка убеждены в том, что всплеск цен был временным и в ближайшие месяцы действие факторов иссякнет. В целом в НБУ отмечают, что фактический показатель инфляции в апреле несколько превысил траекторию прогноза центробанка.

Финрегулятор считает, что рост инфляции был обусловлен действием временных факторов, в частности перебоями поставок нефтепродуктов из Беларуси и анонсированными РФ ограничениями на экспорт энергетических товаров в Украину, а также дефицитом некоторых продуктов.

По оценкам НБУ, действие этих факторов будет исчерпано в ближайшие месяцы. Следовательно, инфляция будет продолжать снижаться согласно прогнозу и стремиться к цели 5% +/- 1 п.п., которой достигнет в 2020 году.