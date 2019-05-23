Нацбанк ослабил курс гривни на 23 мая

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс основных валют по отношению к гривне на четверг, 23 мая. По сравнению с предыдущим банковским днем — средой, 22 мая, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару до 26,304698 грн/$, по сравнению с 26,112451 грн/$ на 22 мая 2019 года.





Об этом говорится в сообщении регулятора.





Евро также вырос в цене с 29,144107 грн/евро до 29,384978 грн/евро.





Официальный курс валют на 23 мая:





1 доллар США — 26,304698 грн





1 евро — 29,384978 грн





1 швейцарский франк — 26,115338 грн





1 фунт стерлингов — 33,286110 грн





Отметим, что в среду, 22 мая, доллар по отношению к гривне, согласно информации дилеров коммерческих банков, на межбанковском валютном рынке также подорожал с начала торгов на 7 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже — с 26,19/26,23 грн/$ до 26,26/26,30 грн/$ на момент закрытия межбанка. Евро также подорожал на 12 копеек в покупке, и на 11 копеек в продаже — с 29,20/29,25 грн/евро до 29,32/29,36 грн/евро.





На наличном рынке доллар вчера также вырос в покупке на 7 копеек и в продаже на 8 копеек. В среднем доллар сегодня покупают по 26,24 грн/$. Продают — по курсу 26,30 грн/$. Средний курс валют по банкам: прием 26,10 грн/$ и продажа 26,35 грн/$, прием 29,05 грн/евро и продажа 29,45 грн/евро.





"К сожалению, инвесторы — по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривню — отреагировали на первые назначения негативно. Первая реакция негативная", — сообщил президент Европейской бизнес ассоциации, глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала. По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.







