Зеленский дал Сытнику и Холодницкому три месяца

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы. Владимир Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность", - рассказали в АП.

"Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев", - добавили в АП.

Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.