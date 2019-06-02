Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.92
USD
26.87
RUB
0.41
EUR
29.94
USD
26.83
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
31 мая 19, 13:38
Зеленский дал Сытнику и Холодницкому три месяца
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы. Владимир Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность", - рассказали в АП.

"Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев", - добавили в АП.

Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Действительно ли "Исламское государство" "побеждено"?
Человечество стареет:стариков стало больше, чем детей
Украина и Чехия подписали документ о сотрудничестве полиции
У Зеленского ответили распустит ли он Раду после инаугурации
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через: