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Новости
Экономика и Финансы
14 июля 19, 11:59
После увольнения Власов снова возглавит Одесскую таможню
Власов
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И.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов уходит со своего поста на руководство Южной таможни.

И.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов уходит со своего поста на руководство Южной таможни.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист напомнил, что в Одессе президент Зеленский потребовал, чтобы и.о. начальника ГФС Александр Власов уволился из-за неисполнения поручения президента уволить начальников областных таможен Закарпатской, Львовской, Волынской и Черновицкой областей.

"Власов рапортует, что всех уволил - и он действительно подписал документы об увольнении, но на самом деле, все указанные чиновники продолжают службу на высоких постах в ГФС. Более того, нет сомнений, что Власов также уволится со своего поста и... тоже продолжит службу на высоком посту в ГФС", - пишет Бутусов.

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Далее он поясняет, как же это происходит.

"На самом деле, в правительстве Владимира Гройсмана и в руководстве таможни ГФС давно сложилась система коллективной безответственности в виде назначения на ключевые посты "исполняющих обязанности". Никому не известными "и.о." легко манипулировать, а кадровая работа правительство не беспокоит.

Так и в случае с увольнениями в ГФС. Дело в том, что руководители таможни как правило "исполняют обязанности". И увольнение их с должности "и.о." приводит не к увольнению с госслужбы, а к переводу на штатную должность", - пишет журналист.

Он подчеркивает, что Власов сейчас, покинув руководство ГФС, вернется на должность начальника Одесской таможни - главного таможенного хаба страны, где проходят основные финансовые потоки экспорта и импорта.

"И руководители здесь такие же и.о. (благодаря Власову). И.о. заместителя начальника Одесской таможни - начальник управления противодействия таможенным правонарушениям Анатолий Меркотун, на самом деле занимает штатную должность - начальник таможенного поста "Черноморский". И.о. начальника таможенного поста "Одесса - центральный" Каширин - на самом деле заместитель начальника поста. И.о. начальника таможенного поста "Черноморский" Босый - на самом деле заместитель начальника поста", - пишет Бутусов.

По его словам, попытка Зеленского ликвидировать коррупционные схемы в ГФС путем принуждения к увольнению Власова и запятнавших себя руководителей таможен, "вскрыла системную проблему кадровой политики таможни (да и Кабмина вообще), где руководители ключевых направлений стали исполняющими обязанности".

"И не государственные обязанности, а обязанности личных "решал" своих боссов", - отмечает журналист.
censor.net.ua
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