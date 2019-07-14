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Экономика и Финансы
14 июля 19, 12:24
Ощадбанк стал частным акционерным обществом
ощадбанк
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Правительство утвердило новый устав государственного Ощадбанка
Кабинет министров Украины утвердил устав АО Ощадбанк в новой редакции. Постановление №568 принято на заседании правительства 5 июня, сообщает Лига:Закон.

Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине" внесены изменения в статью 7 ЗУ "О банках и банковской деятельности", направленные на коренное изменение принципов корпоративного управления в госбанках и приведение их в соответствие с международными стандартами.

Кабмин изменил тип публичного акционерного общества Ощадбанк на частное и переименовал его в акционерное общество Державний ощадний банк України. При этом Ощадбанк является государственным банком.

Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций в уставном капитале банка, является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в банке осуществляет Кабмин. Он выполняет также функции высшего органа банка.

АО Ощадбанк является юридическим лицом частного права, созданным в соответствии с законодательством. 
Он является экономически самостоятельным и полностью независимым от органов госвласти и органов местного самоуправления в решениях и действиях, связанных с его оперативной деятельностью.

Банк осуществляет деятельность на коммерческой основе, приобретает, владеет, пользуется и распоряжается имуществом.

Предметом деятельности банка является предоставление банковских и других финансовых услуг (кроме услуг в сфере страхования, за исключением функций страхового посредника), осуществление операций на денежном, валютном и фондовом рынке, а также других видов деятельности, не запрещенных для банков. 

Банк осуществляет эмиссию 42 649 простых именных акций номинальной стоимостью 1 160 000 грн на всю сумму уставного капитала. 

Источник: liga.net

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