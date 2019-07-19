Команда Зеленского будет менять правила получения субсидий

Команда Президента Украины Владимира Зеленского готовит изменения правил получения субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил представитель Президента в правительстве Андрей Герус на своей странице в Facebook.

"По состоянию на январь 2018 года, 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями. В силу разных решений и событий, по состоянию на январь 2019 года количество субсидиантов было уменьшено вплоть до 3,6 млн домохозяйств. Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличение долгов за жилищно-коммунальные услуги", — сообщил Герус.

По его оценкам, минимум 1-1,5 млн необеспеченных домохозяйств обоснованно имеют право на субсидии.

"Мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения к правилам получения субсидий, которые позволят увеличить количество домохозяйств-субсидиантов на 1-1,5 миллиона ", — отметил Герус.

Ранее сообщалось, что Кабмин сократил объемы финансирования программы субвенций для местных бюджетов, предусматривающих льготы и жилищные субсидии для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 13,6 млрд грн.

Напомним, в январе-марте 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 640,5 тысяч домохозяйств, что на 2% больше, чем в январе-марте 2018 года. При этом на домохозяйства в городах приходилось 54% таких обращений, в сельской местности — 46%.

За это время назначены субсидии 747,6 тысячам домохозяйств, включая тех, кто обратился за субсидиями в 2018 году, но получил их только в этом, а также тех, кому продолжили срок действия субсидии, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров. Из них в городских поселениях — 463,3 тысячи домохозяйств, в сельской местности — 284,3 тысячи. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, количество таких домохозяйств увеличилось на 31,2%.

Сумма субсидий в первом квартале текущего года составляла 649,1 млн грн (в городских поселениях — 412,7 млн грн, в сельской местности — 236,4 млн грн). За соответствующий период 2018 года — 471,1 млн грн (в городских поселениях — 315,6 млн грн, в сельской местности — 155,5 млн грн).

Как известно, в Украине началась монетизация жилищных субсидий. С 1 января 2019 года в денежной форме предоставляются субсидии тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением.

Также в бюджете на 2019 год предусмотрено больше средств на программу жилищных субсидий, чем в 2018 году. Как пояснил министр соцполитики Андрей Рева, количество субсидиантов растет одновременно с ростом тарифов. В то же время количество и размер субсидий уменьшается с ростом доходов населения.

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