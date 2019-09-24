Украинский бизнес рассказал о своих планах на 2020 год

На развитие бизнеса в следующем году рассчитывают 77% предпринимателей. Более половины бизнесменов (62%) ожидают увеличения дохода от развития бизнеса в размере от 10 до 20% — в гривне. Почти половина (45%) СЕО прогнозируют темп роста доходов также на уровне 10-20%. Такие результаты были получены в результате опроса "Прогнозы бизнеса на 2020 год" и презентованы во время специального мероприятия Европейской Бизнес Ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".

Так, при планировании бюджета на следующий год владельцы закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 28 грн за доллар. И, по прогнозам инвесторов, гривня продолжит укрепление, ведь в прошлом году предусмотренный курс был на уровне 30 грн за доллар.

Большинство (90%) руководителей планируют повышать заработную плату сотрудникам в размере 5-20%.

В то же время уменьшилось количество желающих расширять штат. Так, 47% планируют оставить количество сотрудников на уровне прошлого года. Принимать на работу новых людей за счет расширения штата планируют только 46% (в прошлом году их количество составляло 58%).

Исследование показало, что в следующем году компании не спешат начинать новые инвестиционные проекты в Украине — только 33% СЕО имеют такие намерения.

Кроме того, в исследовании шла речь о ТОП-3 задачах от бизнеса к властям на следующий год. Результаты показали, что уже длительное время они остаются практически неизменными. На первом месте стоит борьба с коррупцией, далее следует необходимость проведения судебной реформы и обеспечения верховенства права, обеспечения политической стабильности и эффективного менеджмента в стране.

Ранее сообщалось, что бизнес-климат и инвестиционная привлекательность Украины ухудшились на фоне экономического кризиса в 2014-2015 годах. Как следствие — отток иностранных инвесторов: в период с 2016 по 2018 годы прямые иностранные инвестиции из ЕС в Украину сократились с 25 млрд долларов до 24,7 млрд долларов.

Отметим, что по результатам второго ежегодного исследования KPMG в Украине СEO Outlook — 2019, наибольшей угрозой для роста бизнеса в Украине второй год подряд остается риск, связанный с нехваткой квалифицированных кадров. Такого мнения придерживаются 29% руководителей компаний. В топ-3 опасений отечественных топ-менеджеров также входят регуляторный (19%) и операционный (15%) риски.