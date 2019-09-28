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Экономика и Финансы
28 сентября 19, 10:54
НБУ срочно изымает из оборота гривны: что происходит? ВИДЕО
Гривна,налоги,Зарплата,бюджет
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Сотрудники Нацбанка дали объяснения
Около недели назад, управление Национального банка Украины сообщил о том, что им удалось изъять партию фальшивых купюр, номинал которых составляет 500 гривен.  В связи с этим, на официальном YouTube-канале структуры появилось видео, где рассказывают о способах отличить подделку от подлинной купюры.

Эксперт на видео заявил, что на настоящих банкнотах имеется достаточное количество защитных элементов, которые позволяют подтвердить их подлинность, не прибегая при этом к использованию спец оборудования. Об этом рассказал Виталий Ковтюк, который является специалистом защиты денег в Нацбанке.


Ковтюк рассказал, что чаще всего с поддельными купюрами сталкиваются различные торговые сети, автозаправки, метрополитен и т.д. Опасность таких банкнот состоит в том, что на них фальсифицируют элементы, которые проверяются с помощью ультрафиолета.
 
Специалист рассказал, что фальшивка отличается от настоящей купюры следующим: она более плотная, из-за того, что склеена из 2 листов бумаги, четкость изображений намного ниже, а также светоотражающие элементы, если взглянуть под углом, выглядят иначе.

НБУ сообщает, что фальсификат может предоставлять опасность, если на торговых точках не установлены специальные детекторы с использованием ультрафиолетовых или инфракрасных лучей.

Национальный банк обеспокоен данной проблемой, так как начиная с августа текущего года на территории Украины сильно увеличился процент поддельных 500 гривен, которые начали активно изымать из оборота.


Напомним, что на сегодняшний день курс американского доллара опустился до рекордной отметки за несколько лет. Украинцам пора доставать валюту из заначки.

 
Источник: akcenty.com.ua/ 
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