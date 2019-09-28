НБУ срочно изымает из оборота гривны: что происходит? ВИДЕО

Около недели назад, управление Национального банка Украины сообщил о том, что им удалось изъять партию фальшивых купюр, номинал которых составляет 500 гривен. В связи с этим, на официальном YouTube-канале структуры появилось видео, где рассказывают о способах отличить подделку от подлинной купюры.





Эксперт на видео заявил, что на настоящих банкнотах имеется достаточное количество защитных элементов, которые позволяют подтвердить их подлинность, не прибегая при этом к использованию спец оборудования. Об этом рассказал Виталий Ковтюк, который является специалистом защиты денег в Нацбанке.









Ковтюк рассказал, что чаще всего с поддельными купюрами сталкиваются различные торговые сети, автозаправки, метрополитен и т.д. Опасность таких банкнот состоит в том, что на них фальсифицируют элементы, которые проверяются с помощью ультрафиолета.

Специалист рассказал, что фальшивка отличается от настоящей купюры следующим: она более плотная, из-за того, что склеена из 2 листов бумаги, четкость изображений намного ниже, а также светоотражающие элементы, если взглянуть под углом, выглядят иначе.





НБУ сообщает, что фальсификат может предоставлять опасность, если на торговых точках не установлены специальные детекторы с использованием ультрафиолетовых или инфракрасных лучей.





Национальный банк обеспокоен данной проблемой, так как начиная с августа текущего года на территории Украины сильно увеличился процент поддельных 500 гривен, которые начали активно изымать из оборота.







