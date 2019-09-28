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Экономика и Финансы
28 сентября 19, 11:04
Курс доллара в Украине в 2019 году снизился на 13%
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При этом только за сентябрь курс упал на 4%

Официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), за январь-сентябрь 2019 года снизился на 13%.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В частности, на 30 сентября 2019 года НБУ установил курс на уровне 2408,2809 грн за $100, что на 360,5455 грн меньше, чем на 31 декабря 2018 года (2768,8264 грн за $100).

Как отмечается, курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за сентябрь курс упал на 4%.

По данным НБУ, на курс гривни к доллару в 2019 году влияет увеличение валютных поступлений по нескольким каналам.

Комментируя политику плавающего курса, которую проводит НБУ, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари напомнил о том, что "стабильность есть только на кладбище".

"Стабильный курс — это сладкая конфета, на которую люди ведутся, но она очень дорого стоит, обходится всегда потерями, кризисами. И гораздо хуже иметь иллюзию стабильности, чем иметь реальный плавающий курс, который адекватно реагирует на происходящее на рыке", — заявил представитель Нацбанка.

В свою очередь финансовые аналитики украинских компаний не ожидают значительного роста курса доллара к гривне до конца 2019 года. Прогнозы колеблются от 25,5 до 26,5 грн за доллар.

Как известно, украинская национальная валюта гривня за последние 10 лет обесценилась по отношению к доллару на 180%.
Delo
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