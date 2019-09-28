Доллар рекордно подешевел:Как заработать и на чем сэкономить

Стоимость доллара в Украине вплотную приблизился к отметке 24 грн. Последний раз американская валюта так дешево стоила в Украине почти четыре года назад.





LIGA.net разбиралась укрепление нацвалюты выгодно или нет большинству украинцев? И на чем конкретно можно сэкономить?





В теории колебания курса гривны сильнее всего отражаются на импортных товарах. Но как показывает украинская практика - далеко не на все. Например, бензин, фрукты, лекарства, одежда пока не реагируют на падение доллара. Почему? "Во-первых, есть временной лаг между ввозом импортного товара и его продажей, и пока не поступит новая партия, старую будут продавать по курсу на момент ввоза. Кроме того, на цену товара влияют и другие факторы, в частности, рост зарплат", - объясняет Елена Белан, главный экономист Dragon Capital.





"Поставщики закладывают в цену товара курс, не тот который мы видим в обменниках, а который они прогнозируют, - рассказывает Александр Паращий, руководитель отдела исследований в Concorde Capital. - Летом поставщики ожидали укрепления доллара и заложили в сегодняшние цены высокий курс. Они их пересмотрят, если до конца года доллар останется дешевым".





И что немаловажно, продавцы более охотно переставляют цены вверх, чем вниз, объясняет Белан.





LIGA.net опросила импортеров, экономистов, представителей профильных ассоциаций и нашла несколько товаров и услуги, на которых сейчас можно существенно сэкономить.









Автомобили





Украинский авторынок растет ударными темпами. В августе продажи легковых иномарок выросли на 13% по сравнению с прошлым годом, следует из данных Укравтопром.





Всплеск продаж автомобилей ожидают и в сентябре. Главная причина - укрепление гривны. Цены в автосалонах обновляются каждый день и находятся в прямой корреляции с официальным курсом - насколько процентов укрепляется гривна, настолько процентов снижаются цены на авто.





"В Украине нет украинского импортера автомобилей, есть только представительство иностранных заводов, они не бизнесмены, а менеджеры. Потому продают автомобили по отпускным ценам завода", - объясняет гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.





Ценовые колебания у импортеров могут быть разные, одни могут снизить цену на 1%, другие - на 5%, говорит директор по маркетингу Группы компаний АИС Сергей Боровик.

Это зависит от того, сколько машин, какой модели и бренда были ввезенны по старому курсу гривны и находятся на складах. Но в среднем по рынку процент снижения примерно одинаковый, отмечает Боровик.





Тренд отразится не только на стоимости новых иномарок, но и на автозапчастях, поскольку они тоже закупаются за валюту, отмечает Елена Чипижко, пресс-секретарь Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины.





Туры за границу





Туристические операторы формируют цены на турпродукт в зависимости от курса доллара или евро. Он в среднем на 1,2 грн выше курса НБУ, но так как цены пересчитываются каждый день, есть существенная возможность сэкономить на поездке, говорит Павел Григораш, исполнительный директор Украинских ассоциаций туристический агентств.





Так, например, на сайте одного из украинских туроператоров курс доллара на 26 сентября указан 25,32 грн/$. И судя по истории изменений курса на странице компании, тур стоимостью в $500 за неделю подешевел на 275 грн.

По словам Павла Григораша, особенно выгодны расценки операторов, которые занимаются крупными объемами туррынков, как например, Турция или Египет.





Товары в иностранных интернет-магазинах





Зарубежные интернет-магазины одними из первых реагируют на изменение курса и оперативно меняют гривневые ценники. Например, за прошлую неделю цена на Apple iPhone 11 на Amazone и eBay упала на 365 грн.





Гривневый кредит и покупка доллара





24 грн/$ – вероятно, еще не предел, но хороший период для покупки валюты по относительно низким ценам. Тем более, что он долго не продлится, уже к концу года курс пойдет вниз, предупреждают финансисты.Выгода от укрепления гривни будет и если взять гривневый кредит под 30-60% годовых. Во-первых, за эти деньги можно купить импортный товар, который дешевеет. Во-вторых, большая вероятность, что в случае падения доллара Нацбанк снизит учетную ставку (инструмент Центробанка, который мотивирует людей хранить деньги в гривне, а не в долларе, - Ред.), за ней снизится ставка по депозитам, а потом – и ставки по кредитам.





Бытовая техника. Но надо подождать





Снижение цен на технику не будет моментальным, произодйет это примерно через 4 месяца. Ровно столько времени понадобится на завершение цикла – от нового заказа на производство до продажи товара клиенту, говорит коммерческий директор Rozetka Павел Комышан.





При этом наиболее эффективные компании с точки зрения логистики и управления запасами уже снизили свои цены. К ним Комышан относит телевизоры Samsung и ноутбуки всех производителей.





"Остатки товаров на складах закупались по более высоким ценам и связанные с этим долговые обязательства. Рассчитываться за ранее купленный товар в любом случае придется. История Украины не так часто видит укрепление гривны, что за собой влечет опасение у всех участников рынка отката ситуации и всех связанных с этим издержек - колебания цен, нестабильность рынка, дополнительные затраты на оплаты поставщикам и производителям", - рассказывает Павел Комышан.

Впрочем, если укрепление гривны продолжится, то цены на такие крупные распродажи, как Черная пятница могут быть сильно лучше по сравнению с прошлым годом.







