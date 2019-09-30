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Экономика и Финансы
30 сентября 19, 10:13
Кабмин одобрил Программу действий
Кабмин
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На заседании правительства также утвердили ряд законопроектов и кадровых назначений и увольнений.
Кабинет министров в воскресенье, 29 сентября, одобрил Программу действий правительства, несколько законопроектов, а также сделал ряд кадровых назначений. 

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.   

Так, утвержден пакет законопроектов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, проекты законов о легализации игорного бизнеса в Украине и повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.   

Также подчеркивается, что Кабмин начал работу над инструментами удешевления кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения.   Кроме этого проведен ряд кадровых назначений в министерствах.  

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителями министра назначены Метелева Инна Дмитриевна и Свириденко Юлия Анатольевна.    

В Министерство энергетики и защиты окружающей среды заместителем министра назначена Ставчук Ирина Ивановна.   

В Министерство развития общин и территорий заместителем министра по вопросам европейской интеграции назначен Чаплинский Юлиан Михайлович.  

Также правительство одобрило ряд увольнений.  

В Министерстве энергетики и угольной промышленности уволили Бойко Наталью Андреевну с должности заместителя Министра по вопросам европейской интеграции.  

В Фонде государственного имущества уволили Асташева Евгения Викторовича с должности заместителя председателя.  

В Министерстве энергетики и угольной промышленности уволили Немчинова Максима Александровича с должности государственного секретаря министерства.   

В Государственной аудиторской службе уволили Гаврилову Лидию Владимировну с должности председателя.  
bigmir.net
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