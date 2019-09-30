Кабмин одобрил Программу действий





Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.





Так, утвержден пакет законопроектов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, проекты законов о легализации игорного бизнеса в Украине и повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.





Также подчеркивается, что Кабмин начал работу над инструментами удешевления кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. Кроме этого проведен ряд кадровых назначений в министерствах.





В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителями министра назначены Метелева Инна Дмитриевна и Свириденко Юлия Анатольевна.





В Министерство энергетики и защиты окружающей среды заместителем министра назначена Ставчук Ирина Ивановна.





В Министерство развития общин и территорий заместителем министра по вопросам европейской интеграции назначен Чаплинский Юлиан Михайлович.





Также правительство одобрило ряд увольнений.





В Министерстве энергетики и угольной промышленности уволили Бойко Наталью Андреевну с должности заместителя Министра по вопросам европейской интеграции.





В Фонде государственного имущества уволили Асташева Евгения Викторовича с должности заместителя председателя.





В Министерстве энергетики и угольной промышленности уволили Немчинова Максима Александровича с должности государственного секретаря министерства.





В Государственной аудиторской службе уволили Гаврилову Лидию Владимировну с должности председателя.



