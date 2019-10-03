ProStor покупает "Космо": Заключают крупнейшую сделку

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение владельцу сети магазинов по продаже парфюмерно-косметической продукции ProStor Вадиму Тугаю приобрести опосредованный контроль над drogerie-сетью "Космо".

Концентрация заключается в приобретении Тугаем через дочернюю компанию Ringside Limited акций Giancintoco Holdings Limited, обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Согласно данным Единого госреестра, "Джиасинтоко Холдингз Лимитед" (Никосия, Кипр) по состоянию на 2 октября является участником с долей 100% в уставном капитале ООО "Суматра-Лтд", которое развивает сеть парфюмерно-косметических магазинов "Космо", принадлежащую инвестфонду SigmaBleyzer.

Руководителем Elandia Holdings Limited, согласно кипрским реестрам, выступает сооснователь SigmaBleyzer Лев Блейзер.

Как сообщалось ранее, Вадим Тугай решил напрямую оформить контроль над сетью Prostor, основателем которой он является.

В июле 2019 года АМКУ разрешил ему приобрести долю ООО "Стиль Д" (Днепр), развивающего сеть Prostor, через кипрские компании Ringside Limited и Amikod Limited. Уставный капитал ООО "Стиль Д" составляет 231,8 млн грн.

ООО "Суматра-Лтд" работает на рынке розничной торговли парфюмерии и косметики Украины с 1994 года и создала национальную торговую сеть товаров для красоты, здоровья и семьи "Космо" в 2000 году.

Сеть на сентябрь 2019 года насчитывала 104 торговых магазина "Космо" в 27 городах страны со складом в Броварах Киевской области.

Чистый убыток компании в 2018 году сократился на 24,6% и составил 58,9 млн грн, выручка выросла на 18,5 — до 1,85 млрд грн.