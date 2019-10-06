5 советов себе двадцатилетнему. В части бизнеса или карьеры

Есть такой формат: «Что бы я посоветовал самому себе 20 лет назад?». У меня, в мои 42 года, пока получается вот что (в части бизнеса и/или карьеры):





1. Не читать бизнес- и вообще литературную попсу и не искать в ней идей для роста и развития.





Попса делает мир плоским и массовая популярность почти всегда значит низкопробность.





2. Не слушать истории о чужом успехе.





Все врут (неосознанно, в том числе), это во-первых.





А во-вторых, мотивация чужими достижениями - это плохое топливо. Они (чужие примеры) вас, как ни странно, ограничивают.





3. Не тратить время на ожидания и/или борьбу с исторически недоразвитым обществом, государством и рынком.





Хотите такого - идите в политики или общественные активисты.





Чтобы сделать бизнес, адаптируйтесь и становитесь «полярной березкой» или идите на другие рынки. Делайте выбор и стройте осознанную реалистичную стратегию или не нойте потом, что тут «все не так».





4. Не принимать внешнюю повестку и чужие приоритеты.





Идти в толпе - значит идти в никуда.





5. Все это, по сути, называется «найти себя». Просто, и это ещё одно практическое наблюдение, далеко не всем это самое «себя» вообще нужно. Можно и без него.





Тупость - состояние добровольное.



