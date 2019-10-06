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Экономика и Финансы
5 октября 19, 21:19
5 советов себе двадцатилетнему. В части бизнеса или карьеры
бизнес,дама
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На что не стоит тратить время, и что никак нельзя упускать из вида на старте карьеры или бизнеса
Есть такой формат: «Что бы я посоветовал самому себе 20 лет назад?». У меня, в мои 42 года, пока получается вот что (в части бизнеса и/или карьеры):

1. Не читать бизнес- и вообще литературную попсу и не искать в ней идей для роста и развития. 

Попса делает мир плоским и массовая популярность почти всегда значит низкопробность. 

2. Не слушать истории о чужом успехе. 

Все врут (неосознанно, в том числе), это во-первых. 

А во-вторых, мотивация чужими достижениями - это плохое топливо. Они (чужие примеры) вас, как ни странно, ограничивают. 

3. Не тратить время на ожидания и/или борьбу с исторически недоразвитым обществом, государством и рынком.

Хотите такого - идите в политики или общественные активисты. 

Чтобы сделать бизнес, адаптируйтесь и становитесь «полярной березкой» или идите на другие рынки. Делайте выбор и стройте осознанную реалистичную стратегию или не нойте потом, что тут «все не так». 

4. Не принимать внешнюю повестку и чужие приоритеты.

Идти в толпе - значит идти в никуда. 

5. Все это, по сути, называется «найти себя». Просто, и это ещё одно практическое наблюдение, далеко не всем это самое «себя» вообще нужно. Можно и без него. 

Тупость - состояние добровольное.

Алексей Тимофеев
топ-менеджер Trident Acquisitions Corp., экс-руководитель Смарт-Холдинг

Источник: biz.liga.net
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