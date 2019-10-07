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Экономика и Финансы
7 октября 19, 11:30
НБУ продал $150 млн из резервов для удержания падения гривны
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В течение прошлой недели НБУ продал из резервов $200 млн, а купил — $42,5 млн

В течение 30 сентября — 4 октября 2019 года Национальный банк Украины потратил $157,5 млн из международных золотовалютных резервов для сдерживания девальвации гривни.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

В частности, в течение недели НБУ продал из резервов $200 млн.

В то же время, кроме продажи валюты, Нацбанку удалось еще и выкупить избыточное предложение валюты в размере $42,5 млн. Таким образом, чистое уменьшение резервов на поддержание курса гривни составило $157,5 млн.

Известно, что всего с начала 2019 года НБУ приобрел на межбанковском валютном рынке почти $4,2 млрд, а продал на рынок $448,23 млн.

Как отмечается, с помощью интервенций на межбанковском рынке международные резервы Украины с начала года пополнились на $3,75 млрд.

Напомним, что в первую неделю октября 2019 года в Украине наблюдалась резкая девальвация гривни. Курс упал более чем на 3% за 2 дня, из-за чего НБУ впервые с июля пришлось продавать валюту из резервов.

В Нацбанке ослабление гривни объяснили "психологическим фактором". Также в НБУ заявили, что колебания курса валют — закономерный процесс.

Также в регуляторе рассказали, что за сентябрь украинцы продали на $89 млн больше валюты, чем купили.

В последнюю неделю сентября Нацбанк выкупил с рынка почти $350 млн.

4 октября официальный курс доллара вырос на 2 копейки, а курс евро повысился на 9 копеек.
Delo
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