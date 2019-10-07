В Украине началась массовая проверка пенсионеров. Чиновники, обнаружившие обман, требуют вернуть полученные деньги в государственный бюджет страны.

Об этом сообщает Обозреватель.

Пенсионеры, которые получают социальную пенсию, должны быть нетрудоспособными или их доход должен быть меньше прожиточного минимума. Тем не менее есть люди, которые работают и зарабатывают даже минимальную зарплату, все равно получают госвыплаты.

Выезд за границу

Согласно постановлению Кабинета министров, пенсионеры, которые пересекают границу страны, лишаются выплат. Те, кто получают деньги и были замечены на пересечении, могут стать фигурантом дела, которое будет расследовать СБУ.

Утрата кормильца для лже-студента

Обычно люди до 23 лет, которые потеряли кормильца, получают пенсию. То есть, до того момента, пока не закончат университет. Но есть категория людей, которая по окончанию высшего учебного заведения или в случае отчисления не сообщает об этом в Пенсионный фонд. Тогда государство может потребовать вернуть деньги в бюджет страны.



Мертвые души

Этой схемой обмана часто пользуются мошенники. То есть, злоумышленник получает пенсию вместо умершего человека.

Напомним, украинцам придется заплатить за выход на пенсию.