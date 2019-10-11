Снижение ставок по кредитам: в НБУ назвали условия

В пятницу, 11 октября, замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб назвал условия для снижения ставок по кредитам. Об этом пишет "РБК-Украина".

Сологуб заявил, что цена ресурса - один из аспектов, из которых состоит проблема кредитования.

"Проблема кредитования состоит из нескольких аспектов. И цена ресурса - один из них. В июле мы начали публиковать прогноз учетной ставки, согласно которому в ближайшие годы она снизится до 8-9%. При условии выхода на годовые темпы инфляции в 5% это вполне реально. Но одного лишь снижения учетной ставки НБУ недостаточно для снижения ставок по кредитам до 12-13%", - сказал он.

Замглавы Нацбанка считает, что одним из ключевых вопросов также остается реформа судебной системы.

"Помимо цены, еще один важный вопрос - это риски, связанные с кредитованием. Ключевым фактором остается реформа судебной системы. Потому что вопросы с защитой прав собственности, прав кредиторов мешают развитию кредитования", - добавил он.