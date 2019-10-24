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Экономика и Финансы
19 октября 19, 23:35
Зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса
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Документ призван комплексно упорядочить деятельность в сфере организации и проведения азартных игр

В украинском парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о государственном регулировании в сфере игорного бизнеса, который фактически легализует этот вид деятельности в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Правительственный законопроект имеет целью комплексно упорядочить деятельность в сфере организации и проведения азартных игр", — говорится в сообщении.

Как отмечается, законопроектом предусматривается, что организовывать деятельность игорного бизнеса можно будет только в гостиницах, имеющих 3-5 звезд, а казино организовывать позволят только в 5-звездочных отелях.

При этом деятельность игорного бизнеса предлагают обязательно сертифицировать, параллельно усилив ответственность за организацию азартных игр без лицензии.

"Легализация игорного бизнеса также позволит бюджету получить до 5 млрд грн ($199,3 млн), однако окончательные ожидаемые цифры поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон", — рассчитывают в Кабмине.

Напомним, последние опросы социологической группы "Рейтинг" показывают, что 58% украинцев ни в коем случае не поддерживают легализацию игорного бизнеса, 38% выступают за полную или частичную легализацию.

По расчетам правительства, поступления в бюджет от легализации игорного бизнеса могут составить от 2 до 2,5 млрд грн ($80,5 — $100,7 млн) в год. Накануне Кабмин одобрил Программу действий правительства и ряд законопроектов, в частности, относительно легализации игорного бизнеса и упорядочения деятельности по добыче янтаря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что игорный бизнес в Украине планируют легализовать только в 5-звездочных отелях.

Как сообщалось, 6 июля государственная лотерея "Космолот" прекратила свою работу.
Delo
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