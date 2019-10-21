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Новости
Экономика и Финансы
21 октября 19, 09:23
"Мы на грани экономического прорыва", - Милованов
Милованов
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У Украины есть шанс осуществить экономический прорыв.

У Украины есть шанс осуществить экономический прорыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Вернулся из США в Украину. Здесь лучше. Я люблю Киев, я люблю Украину.  Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться", - написал он.

Милованов выделил четыре направления, которые интересуют людей и бизнес за рубежом:

1. Насколько самостоятельно новое правительство принимает решение и нет ли теневого правительства, который вступает в игру в критические моменты.


2. Состоится ли судебная реформа и реформа правоохранительных органов и не останутся ли они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как происходило всегда.


3. Насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам банков.


4. Одинаковые ли правила игры для всех. Включая вопросы, состоится ли демонополизация и деолигархизация Украины и будут ли олигархи играть по одинаковым правилам.

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"Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть", - резюмировал министр экономики.

Напомним, ранее Милованов сообщил, что миссия МВФ, которая через две-три недели прибудет в Киев, планирует сосредоточиться на изучении, в том числе, вопросам бюджета Украины на 2020 год, земельной реформы и гарантий последовательности со стороны нового правительства.
censor.net.ua
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