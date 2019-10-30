Форум в Мариуполе: подписано 12 важнейших меморандумов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с заявлением. На Инвестиционном форуме в Мариуполе RE: think. Invest in Ukraine подписано 12 важных меморандумов о сотрудничестве. Соответствующая информация была опубликована "Правительственным порталом".
"Наша команда представила 120 готовых инвестиционных проектов. Вместе со Всемирным банком запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки - для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса", - сказал глава Кабмина.Среди важных документов, которые подписаны на Форуме:
Раньше сообщалось о том, что Зеленский объявил о запуске Фонда по восстановлению Донбасса.