Форум в Мариуполе: подписано 12 важнейших меморандумов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с заявлением. На Инвестиционном форуме в Мариуполе RE: think. Invest in Ukraine подписано 12 важных меморандумов о сотрудничестве. Соответствующая информация была опубликована "Правительственным порталом".

"Наша команда представила 120 готовых инвестиционных проектов. Вместе со Всемирным банком запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки - для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса", - сказал глава Кабмина.





Меморандум с Киевстар,

Меморандум с Vodafone,

Меморандум с lifecell

Меморандум с Интертелеком

Меморандум о финансировании региональных дорог.;