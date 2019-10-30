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Экономика и Финансы
30 октября 19, 18:53
Форум в Мариуполе: подписано 12 важнейших меморандумов
Гончарук
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Гончарук выступил с заявлением

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с заявлением. На Инвестиционном форуме в Мариуполе RE: think. Invest in Ukraine подписано 12 важных меморандумов о сотрудничестве. Соответствующая информация была опубликована "Правительственным порталом".

"Наша команда представила 120 готовых инвестиционных проектов. Вместе со Всемирным банком запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки - для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса", - сказал глава Кабмина.

Среди важных документов, которые подписаны на Форуме:

Меморандум с Киевстар, 
Меморандум с Vodafone,
Меморандум с lifecell 
Меморандум с Интертелеком 
Меморандум о финансировании региональных дорог.; 
Меморандум с вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Джорджиной Бейкер о взаимопонимании между Правительством Украины и IFC по государственно-частного партнерства.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский объявил о запуске Фонда по восстановлению Донбасса. 
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