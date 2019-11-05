Разрабатывается проект "Малое карпатское кольцо"

Львовская облгосадминистрация (ОГА) при участии Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА завершает разработку проекта "Малого карпатского кольца", предусматривающего строительство дорожного кольца для объединения трех областей. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По предварительным подсчетам, протяженность "Малого карпатского кольца" составит 100 км. На некоторых участках дорога уже существует, в остальных будет построена с нуля.

"Когда будет полная проектная документация, будут более четкие цифры. От этого кольца будут исходить так называемые "лучи" в сторону Ивано-Франковской области, Закарпатья и Львовского региона в направлении границ. Часть документации уже разрабатывается, часть готов профинансировать бизнес, чтобы ускорить процесс", — рассказал первый заместитель главы Львовской ОГА Василий Лозинский.

По его словам, предварительная стоимость проекта — 1 млрд грн, которые ОГА намерена предложить Кабмину выделить из 2 млрд грн, предусмотренных программой развития Карпатского региона на 2020 год.

"К примеру, сейчас расстояние между Славском и с. Пылыпец — около 100 км и более трех часов езды. Если мы сделаем это кольцо, "прорубив" некоторые дороги, даже "большой ценой", время поездки составит всего 30 минут", — сообщил замглавы Львовской ОГА.

При оптимистичном сценарии реализовать проект рассчитывают за три года.

"Будут закладываться средства для проектных работ в следующем году. В наших планах — получить летом-2020 года готовую документацию именно по кольцу. Первым финансовым ресурсом для этого мы видим Карпатскую программу, которую администрирует Минрегион. Однозначно должно быть софинансирование объединенных территориальных громад (ОТГ), местных общин областного значения. Если быстро двигаться, то за три года, думаем, все работы можно завершить", — добавил чиновник.

По его словам, Львовская ОГА намерена за месяц создать дорожную карту для всех участников проекта: определить заказчика строительства, балансодержателя дороги и кто именно будет ее обслуживать.

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