Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
24.74
RUB
0.39
EUR
27.02
USD
24.49
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
8 ноября 19, 15:05
Минюст открыл единый реестр предпринимателей в полном объеме
минюст
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министр юстиции Денис Малюська подписал указ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме.

Министр юстиции Денис Малюська подписал указ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оpendatabot.

Сообщается, что теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров. Например, появилась возможность искать информацию по номеру регистрации физлица-предпринимателя (ФЛП).

Наказ подписал министр юстиции Денис Малюська 6 ноября.

Теперь, по словам специалистов, украинский реестр бизнеса стал самым открытым в мире.

"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателей в Украине. Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам новый шаг в открытии данных. Например, ДПС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговый статус, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей", - сообщил Алексей Иванкин, основатель opendatabot.

Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Минюст увольняет всех судей Януковича
В Минюсте Украины решили рэкет сделать легальным
Минюст ищет главного люстратора
Минюст снова отказал НАПК в порядке проверки е-деклараций
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине зарегистрируют новых 16 таможен
noimageНазваны самые надежные банки Украины в 2019 году
noimageКурс валют на 8 ноября: НБУ дал прогноз
Лента новостей