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Новости
Экономика и Финансы
8 января 20, 18:44
В 2020 году цены на газ могут снизиться
Андрей Коболев
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Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что стоимость газа на европейских энергетических рынках в начале 2020 года может уменьшиться.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что стоимость газа на европейских энергетических рынках в начале 2020 года может уменьшиться. А это значит, что украинцы будут меньше платить за газ.

Об этом он сказал в интервью Татьяне Даниленко.

“Были созданы рекордные запасы газа. Сейчас при условии продолжения транзита трейдеры будут их продавать. Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа“, – сказал Коболев.

На снижение цены благоприятным образом повлияет договор о транзите российского газа, который заключили РФ и Украина. По словам Коболева, благодаря этому договору Украина и смогла накопить такие значительные объемы газа в своих ПХГ. 
dengi.ua
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