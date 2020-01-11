Сколько теперь придется платить за тепло и горячую воду

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", как и обещал мэр города Виталий Кличко, уменьшило начисления за отопление и горячую воду за декабрь. Основанием для этого стало постановление Кабмина №1082 от 24 декабря 2019 года. Именно этот правовой механизм позволил скорректировать тариф на отопление и горячую воду и сделать его зависимым от цены газа. Не только в Киеве, но и по всей Украине, поскольку постановление распространяется на всю страну.

Корреспондент Delo.ua разбирался, почему не стоит сравнивать квитанции за декабрь с платежками за ноябрь и выяснил, надолго ли подобная щедрость.

"Перерасчет стоимости услуг проведен для всех клиентов "Киевтеплоэнерго" на общую сумму более 320 млн грн. В домах со счетчиками стоимость 1 гигакалории (Гкал) тепловой энергии будет составлять 1290,44 грн — вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кубометра будет составлять 25,32 грн, в то время как нормативный тариф составляет 38,5 грн. В то же время, стоимость одного кубометра горячей воды уменьшится почти на 20 грн", — сказал директор структурного подразделения "Энергосбыт" "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин. По его словам, уже с 11 января первые партии пересчитанных платежек начнут доставлять киевлянам. В платежке будет дополнительная строка, сообщающая о перерасчете.

Однако в абсолютных цифрах серьезное облегчение — в зависимости от потребления, конечно — стоит искать в горячей воде. А вот сравнение платежек ноября и декабря за отопление обрадует не так сильно: по сравнению с последним месяцем осени жители домов без счетчиков сэкономили, по словам Лопатина, около 10% от суммы. В домах со счетчиками все зависит от того, сколько гигакалорий потребили.

Образец платежки. Источник: КП "Киевтеплоэнерго"

Виной всему — температура. "Средняя температура в ноябре была +4,6С, в декабре же +2,7С. Потребление объемов тепловой энергии в сравнении с ноябрем больше, — объясняет замглавы Киевгорадминистрации Петр Пантелеев. — Но если бы мы не применили формулу, общая сумма была бы на 23% больше".

Читайте также: 15 вещей, которые изменили нашу жизнь в ушедшем десятилетии

В тариф заложена стоимость газа на уровне 6235,51 грн за тысячу кубометров. В декабре стоимость голубого топлива составила 4276,69 грн. Цена газа, сжигаемого на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 составляет 80% тарифа на тепло для "Киевтеплоэнерго". Дальше вступает в силу та самая правительственная формула — и на выходе мы получаем уменьшение начислений на 22-23%. Здесь стоит напомнить еще раз: да, цена за квадратный метр и гигакалорию тепла упала, но общее потребление выросло, поэтому не стоит надеяться на серьезное падение по сравнению с ноябрем. По сути, тепловики просто уменьшили ту платежку, которая могла бы прийти, не появись юридическая возможность сделать ее зависимой от газа. А вот горячая вода порадует, особенно если вы любите принимать ванну.

Основой всего является цена на газ. Поэтому те, кто получает тепло из угля, пеллет (топливных гранул) и прочих источников, изменений не ощутят.

С 1 января заработал рынок газа для населения. Но, как рассказал в эксклюзивном интервью Delo.ua директор Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович, согласованный с МВФ механизм форвардных закупок позволил зафиксировать цену для населения и теплокоммунэнерго, чтобы защитить их от колебаний рынка.

И это 5500 грн за 1000 кубов без НДС и тарифов на транспортировку и распределение. Что на 12% меньше, чем в январе 2019 и ниже тарифных 6235 грн.

"Киевтеплоэнерго" не вышло в рынок, оставшись на гарантированной "Нафтогазом" цене. "С 1 января "Киевтеплоэнерго" работает по цене, которая ниже цены в тарифе", — подчеркнул Петр Пантееев. — Было предложено два варианта, фиксированная или рыночная цена, но тепловики должны гарантированно предоставить услугу и не могут рисковать. Поэтому базовая цена для "Киевтеплоэнерго" — 5500 грн".

Исходя из этого, если не произойдет неожиданностей, цена за отопление и горячую воду за январь-апрель 2020 будет выше, чем за декабрь, однако ниже ноябрьской. И все будет упираться в температуру на улице, которая непосредственно влияет на потребление.

Весной тоже все будет зависеть от рынка. "Если будет контракт на год, будет базовая цена на год. Если нет — цена услуг будет корректироваться от месяца к месяцу. Однако этот вопрос решается на государственном уровне, на уровне НАК "Нафтогаз", — отметил Пантелеев. — Есть дата — 1 мая, мы будем подстраиваться под требования законодательства и работать в них".

Читайте также: 2019 год стал вторым самым жарким в истории наблюдений



Впрочем, сознается замглавы КГГА, теплоэнергетика в столице в достаточно плачевном состоянии. "Теплоэнергетика в перманентном кризисе, все строилось в советские времена, инвестиции крайне необходимы, но от этого не должен страдать конечный потребитель. Поэтому мы ведем переговоры с ЕБРР о 140 млн евро инвестиций, сейчас заканчивается международный аудит, хотим модернизировать как сети, так и генерацию", — сказал Пантелеев.

Еще одним выходом для столичного теплоэнерго может стать стимулирующее тарифообразование, когда предприятия получают с тарифа больше денег и сами управляют инвестпрограммой, однако эта тема в последнее время затихла.

Так что пока имеем устаревшее хозяйство: сверхнормативные траты, дополнительная нагрузка на тариф, убыточность предприятий.

С домами, впрочем, тоже не все гладко, однако город призывает к энергоэффективности и приводит примеры. "Мы мониторим дома, где выполнены мероприятия по энергосбережению, оплата за отопление у них уменьшилась в 2-3 раза, фактические объемы потребления небольшие. Есть дома, где плата за квадратный метр — 10 грн", — сказал Пантелеев. На 2020-й год город выделил 200 млн грн на энергосбережение в жилом фонде — жители домов, в свою очередь, должны добавить собственные средства и утеплить свои жилища, чтобы потреблять меньше.

Дмитрий Бунецкий



