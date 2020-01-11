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Новости
Экономика и Финансы
10 января 20, 19:18
Сколько теперь придется платить за тепло и горячую воду
Константин Лопатин.
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Пионером процесса стала столица, однако постановление Кабмина распространяется на всю страну, однако повезет далеко не всем потребителям

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", как и обещал мэр города Виталий Кличко, уменьшило начисления за отопление и горячую воду за декабрь. Основанием для этого стало постановление Кабмина №1082 от 24 декабря 2019 года. Именно этот правовой механизм позволил скорректировать тариф на отопление и горячую воду и сделать его зависимым от цены газа. Не только в Киеве, но и по всей Украине, поскольку постановление распространяется на всю страну.

Корреспондент Delo.ua разбирался, почему не стоит сравнивать квитанции за декабрь с платежками за ноябрь и выяснил, надолго ли подобная щедрость.

Как пересчитали

"Перерасчет стоимости услуг проведен для всех клиентов "Киевтеплоэнерго" на общую сумму более 320 млн грн. В домах со счетчиками стоимость 1 гигакалории (Гкал) тепловой энергии будет составлять 1290,44 грн — вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кубометра будет составлять 25,32 грн, в то время как нормативный тариф составляет 38,5 грн. В то же время, стоимость одного кубометра горячей воды уменьшится почти на 20 грн", — сказал директор структурного подразделения "Энергосбыт" "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин. По его словам, уже с 11 января первые партии пересчитанных платежек начнут доставлять киевлянам. В платежке будет дополнительная строка, сообщающая о перерасчете.

Однако в абсолютных цифрах серьезное облегчение — в зависимости от потребления, конечно — стоит искать в горячей воде. А вот сравнение платежек ноября и декабря за отопление обрадует не так сильно: по сравнению с последним месяцем осени жители домов без счетчиков сэкономили, по словам Лопатина, около 10% от суммы. В домах со счетчиками все зависит от того, сколько гигакалорий потребили.

Образец платежки. Источник: КП "Киевтеплоэнерго"

Виной всему — температура. "Средняя температура в ноябре была +4,6С, в декабре же +2,7С. Потребление объемов тепловой энергии в сравнении с ноябрем больше, — объясняет замглавы Киевгорадминистрации Петр Пантелеев. — Но если бы мы не применили формулу, общая сумма была бы на 23% больше".

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В тариф заложена стоимость газа на уровне 6235,51 грн за тысячу кубометров. В декабре стоимость голубого топлива составила 4276,69 грн. Цена газа, сжигаемого на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 составляет 80% тарифа на тепло для "Киевтеплоэнерго". Дальше вступает в силу та самая правительственная формула — и на выходе мы получаем уменьшение начислений на 22-23%. Здесь стоит напомнить еще раз: да, цена за квадратный метр и гигакалорию тепла упала, но общее потребление выросло, поэтому не стоит надеяться на серьезное падение по сравнению с ноябрем. По сути, тепловики просто уменьшили ту платежку, которая могла бы прийти, не появись юридическая возможность сделать ее зависимой от газа. А вот горячая вода порадует, особенно если вы любите принимать ванну.

Что будет во время холодов

Основой всего является цена на газ. Поэтому те, кто получает тепло из угля, пеллет (топливных гранул) и прочих источников, изменений не ощутят.

С 1 января заработал рынок газа для населения. Но, как рассказал в эксклюзивном интервью Delo.ua директор Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович, согласованный с МВФ механизм форвардных закупок позволил зафиксировать цену для населения и теплокоммунэнерго, чтобы защитить их от колебаний рынка.

И это 5500 грн за 1000 кубов без НДС и тарифов на транспортировку и распределение. Что на 12% меньше, чем в январе 2019 и ниже тарифных 6235 грн.

"Киевтеплоэнерго" не вышло в рынок, оставшись на гарантированной "Нафтогазом" цене. "С 1 января "Киевтеплоэнерго" работает по цене, которая ниже цены в тарифе", — подчеркнул Петр Пантееев. — Было предложено два варианта, фиксированная или рыночная цена, но тепловики должны гарантированно предоставить услугу и не могут рисковать. Поэтому базовая цена для "Киевтеплоэнерго" — 5500 грн".

Исходя из этого, если не произойдет неожиданностей, цена за отопление и горячую воду за январь-апрель 2020 будет выше, чем за декабрь, однако ниже ноябрьской. И все будет упираться в температуру на улице, которая непосредственно влияет на потребление.

Весной тоже все будет зависеть от рынка. "Если будет контракт на год, будет базовая цена на год. Если нет — цена услуг будет корректироваться от месяца к месяцу. Однако этот вопрос решается на государственном уровне, на уровне НАК "Нафтогаз", — отметил Пантелеев. — Есть дата — 1 мая, мы будем подстраиваться под требования законодательства и работать в них".

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Какие есть проблемы

Впрочем, сознается замглавы КГГА, теплоэнергетика в столице в достаточно плачевном состоянии. "Теплоэнергетика в перманентном кризисе, все строилось в советские времена, инвестиции крайне необходимы, но от этого не должен страдать конечный потребитель. Поэтому мы ведем переговоры с ЕБРР о 140 млн евро инвестиций, сейчас заканчивается международный аудит, хотим модернизировать как сети, так и генерацию", — сказал Пантелеев.

Еще одним выходом для столичного теплоэнерго может стать стимулирующее тарифообразование, когда предприятия получают с тарифа больше денег и сами управляют инвестпрограммой, однако эта тема в последнее время затихла.

Так что пока имеем устаревшее хозяйство: сверхнормативные траты, дополнительная нагрузка на тариф, убыточность предприятий.

С домами, впрочем, тоже не все гладко, однако город призывает к энергоэффективности и приводит примеры. "Мы мониторим дома, где выполнены мероприятия по энергосбережению, оплата за отопление у них уменьшилась в 2-3 раза, фактические объемы потребления небольшие. Есть дома, где плата за квадратный метр — 10 грн", — сказал Пантелеев. На 2020-й год город выделил 200 млн грн на энергосбережение в жилом фонде — жители домов, в свою очередь, должны добавить собственные средства и утеплить свои жилища, чтобы потреблять меньше.

Дмитрий Бунецкий
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Delo
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