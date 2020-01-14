Прокуратура арестовала судостроительный завод "Океан"

Имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" арестовано.

Данное решение было принято в рамках уголовного производства о незаконном завладении имущества завода и доведении его до банкротства, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Указано, что арест на все имущество завода был наложен 13 января Печерским районным судом Киева. Как отмечают в Офисе генпрокурора, данная мера позволит предотвратить попытки незаконного отчуждения имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода.

"Между тем прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия", — говорится в сообщении.

Как отметил николаевский журналист Олег Деренюга, в результате ареста завода, может быть сорвано выполнение контракта "Океана" с французской компанией на строительство барж на сумму €2,5 млн.

"Сейчас там (на заводе "Океан" — Delo.ua) работает около 600 человек, которые строят баржи для французов. Скорее всего, последует срыв французского контракта на €2,5 млн, срыв подписания контракта с норвежцами, срыв многомиллионных заказов на судоремонт", — отметил журналист.

Ранее журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии "Слуга народа" Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом "Океан" и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Как известно, с 2012 года предприятие, которое пытался взять под контроль Вадим Новинский, балансировало на грани банкротства. В частности, в ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом НСЗ "Океан".

В 2014 году Высший суд остановил дело о банкротстве. 9 сентября 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на движимое и недвижимое имущество и передал его на ответственное хранение директору ООО "Океан-Судоремонт", президенту ПАО НСЗ "Океан" в 2010-2011 Леониду Шумило. В ноябре того же года Апелляционный суд Киева отменил это решение.

В 2018 году завод продали на аукционе за чуть больше 122 млн грн при стартовой цене в 1,8 млрд грн. Покупателем стало ООО "Торговый дом "Аннона".

В начале апреля 2019 года Николаевский судостроительный завод "Океан" возобновил работу.

Сейчас формальным владельцем завода является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацины. Капацина — давний партнер Новинского по проекту порта "Очаков".

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.