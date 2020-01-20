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Новости
Экономика и Финансы
20 января 20, 13:36
НБУ ввел новые правила покупки валюты
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В НБУ разрешили не расписываться в чеках при покупке валют

В Нацбанке Украины разрешили не расписываться в квитанциях при покупке валют. Украинцам разрешили использовать программные регистраторы расчетных операций во время операций по обмену валюты. Об этом сообщает пресс-службу Национального банка Украины.

Также, для физического лица-предпринимателя (ФОП) отменили запрет использовать бизнес-счета в личных целях. В НБУ создадут електронные расчетные документы при осуществлении валютно-обменных операций. По форме и содержанию документы аналогичны бумажным.

Также, в Нацбанке отменили необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира, клиента и оттиск штампа.

Изменения внесены в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", вступившим в силу 19 апреля.

Ранее сообщалось, что в Нацбанке назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.

Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
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