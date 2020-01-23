В КМУ объяснили, какую скидку получат украинцы за отопление

Перерасчет платы за отопление зависит исключительно от стоимости газа и его удельного веса в структуре себестоимости теплоснабжения. Однако не все теплокоммунэнерго успели указать скидку в квитанциях. Об этом сообщили в пресс-службе Минрегиона.

В ведомстве отмечают, в конце декабря 2019 года Кабмин предоставил предприятиям ТКЭ возможность уменьшать размер платы за отопление, если цена газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона ниже цены, которая учтена в структуре тарифов.

Процент уменьшения платы за отопление зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения, и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.

"Чем больше стоимость газа в структуре тарифа и чем больше его удельный вес, тем больше процент перерасчета для потребителя", — отмечается в сообщении.

При использовании предприятием для производства тепловой энергии других видов топлива: угля, дров, пеллет, электрической энергии, процент возврата средств потребителю будет меньше.

В ведомстве обращают внимание, что пока не во всех счетах потребителей указана разница в тарифах, по которым произведен перерасчет.

"Это объясняется тем, что решение об уменьшении размера платы за тепловую энергию и коммунальные услуги было принято накануне выставления счетов, поэтому не все предприятия имели время на обозначения в квитанциях суммы предоставленной скидки", — подчеркнули в Минрегионе.

В разъяснении приводится пример счета потребителя с Киева с квартирой площадью 48,8 кв м. Согласно подсчетам министерства, за декабрь 2019 года потребитель получил сумму перерасчета в размере 287,17 грн.

"Вместо 1305,33 грн потребитель заплатил 1018,16 грн (меньше на 287,17 грн)", — суммируется в разъяснении.

По данным Минрегиона, 143 предприятия ТКЭ приняли решение об уменьшении размера платы за услуги по централизованному отоплению для населения.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины осуществили перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго. По его словам, к правительственной инициативе присоединились уже 15 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Киев.

А Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) потребовал от теплоснабжающих компаний снизить начисления потребителям за отопление и горячую воду. В АМКУ отмечают, что снижение более чем на 20% цены на природный газ, является основной составляющей себестоимости тепловой энергии. Начисления должны снижаться ежемесячно, начиная с января 2020 года и до окончания отопительного периода.