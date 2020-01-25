Блокировать НДС-накладные будут по-новому

В документе, помимо механизма блокировки, прописаны критерии рисковости налогоплательщика.

Об этом сообщают Деньги.





К рисковым могут отнести плательщика НДС, который: зарегистрирован на основании недействительных или поддельных документов; не имеет счетов в банках; не подал отчетность по НДС хотя бы за два отчетных периода и т. д. Мониторинг НДС-операций будет проводиться в автоматическом режиме.





При этом безусловной регистрации подлежат накладные, соответствующие определенным признакам, например: накладная, которая не подлежит выдаче получателю и/или составлена по операции, освобожденной от налогообложения; объем поставок, указанный плательщиком в накладных, составляет менее 500 тыс. грн. за месяц; в накладной отражена операция с товаром или услугой, которая указана в таблице данных налогоплательщика и учтена контролирующим органом.





Также с 1 февраля 2020 года теряет силу постановление Кабмина от 21 февраля 2018 года № 117, которым был утвержден прежний порядок остановки регистрации НДС-накладных.





Напомним, в Украине изменят тарифы на электронные платежи.















