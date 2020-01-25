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Новости
Экономика и Финансы
24 января 20, 17:57
Блокировать НДС-накладные будут по-новому
деньги
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С 1 февраля 2020 года вступает в силу новый порядок блокировки НДС-накладных, который утвердил 11 декабря 2019 года Кабинет Министров.

 В документе, помимо механизма блокировки, прописаны критерии рисковости налогоплательщика.

Об этом сообщают Деньги.

К рисковым могут отнести плательщика НДС, который: зарегистрирован на основании недействительных или поддельных документов; не имеет счетов в банках; не подал отчетность по НДС хотя бы за два отчетных периода и т. д. Мониторинг НДС-операций будет проводиться в автоматическом режиме. 

При этом безусловной регистрации подлежат накладные, соответствующие определенным признакам, например: накладная, которая не подлежит выдаче получателю и/или составлена по операции, освобожденной от налогообложения; объем поставок, указанный плательщиком в накладных, составляет менее 500 тыс. грн. за месяц; в накладной отражена операция с товаром или услугой, которая указана в таблице данных налогоплательщика и учтена контролирующим органом.

Также с 1 февраля 2020 года теряет силу постановление Кабмина от 21 февраля 2018 года № 117, которым был утвержден прежний порядок остановки регистрации НДС-накладных.

Напомним, в Украине изменят тарифы на электронные платежи.
dengi.ua
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