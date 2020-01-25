Депутаты хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц, когда размер ставки будет зависеть от размера зарплаты.

Вместо фиксированной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) предлагается ввести следующие ставки:

"По данным Госстата, примерно 93% украинцев получают не более 20 тысяч гривен в месяц, поэтому, для большинства ничего не изменится. Кроме того, изменения не затронут IT-специалистов, работающих как ФЛП. Но эти изменения могут повлиять на доходы тех, кто оформлен в штат. Для сотрудников, которые получают высокие "белые" зарплаты, налоги вырастут в 2-3 раза", — идет речь в пояснительной записке.

Дубинский считает, что принятие закона может существенно увеличить поток поступлений в бюджет, но, по его словам, основная цель — достижение социальной справедливости.

"Зарплаты руководителей предприятий, особенно в нефтегазовом, железнодорожном и оборонном секторах, сильно завышены, при этом с них платят те же 18% налога, что и с минимальных зарплат простых украинцев. Необходимо перенять опыт европейских стран, в которых налоги на доходы физлиц достигают 50%", — считает Дубинский.

Ранее стало известно, что именно 50% является той частью доходов, которую большинство украинских работников платят на содержание государства. Такие расчеты сделаны на базе действующих ставок налогов на труд и потребление (ЕСВ, НДФЛ, военный сбор, НДС, акцизные и таможенные сборы).