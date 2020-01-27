Маркарова сообщила, кто купил украинские 10-летние евробонды

Украинские 10-летние евробонды купили 200 инвестиционных фондов из 31 страны мира. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, сообщается на сайте Минфина.

Минфин провел расчеты по еврооблигациям 27 января. Сумма составила 1,25 млрд евро, с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году. Ценные бумаги находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.





Большинство облигаций приобрели инвесторы из Великобритании, США и стран Европейского Союза. Их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно.





Средства от размещения новых еврооблигаций используют для финансирования госбюджета.





Напомним, Кабмин прокомментировал выпуск новых облигаций на €1,25 млрд.