Госдолг Украины сократился на 170 млрд грн — Минфин

За 2019 год совокупный государственный долг в национальной валюте уменьшился на 7,84%, или на 170,2 млрд грн, до 1 998,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В Минфине отмечают, что сумма долга в долларах США выросла на 7,71% до $84,4 млрд.

Такие колебания суммы госдолга в министерстве объясняют укреплением гривни — на 31 декабря 2018 года курс составлял 27,6882 грн/$, а 31 декабря 2019 года — 23,6862 грн/$).

Отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозному ВВП на конец 2019 года составляет около 50%, а госдолга — 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 года соответственно.

В 2019 году расходы госбюджета по погашению госдолга в 2019 году составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию — 119,2 млрд грн.

В мае 2019 года Минфин погасил облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенные под гарантию США в 2014 году. Номинальная стоимостью облигаций была $1 млрд по ставке 1,844% годовых. Помимо этого, в сентябре были погашены еврооблигаций на $661 млн.

В Министерстве финансов напомнили, что конце 2019 года окончательно погашены и специальные ОВГЗ, выпущенные в 2014 году для возмещения налога на добавленную стоимость.

В 2017 году Минфин запустил публичный реестр заявок и сумм возмещения НДС, кроме того произошел переход к автоматическому возмещению налога — теперь украинские компании получают возмещение НДС в течение 60 дней с момента подачи заявки.

Перед этим в Минфине сообщили, что Украине в течение 2020 года необходимо выплатить 400,7 млрд грн долга.

Напомним, в октябре прошлого года государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте выросла на 47,47 млрд грн, а в долларовом уменьшилась на 1,13 млрд долларов, и по состоянию на 31 октября составляла 2 045,44 млрд грн, или 81,83 млрд долларов.

В сентябре объем государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,03 миллиарда долларов, или на 1,3%, до 82,95 миллиарда долларов.

Государственный и гарантированный государством долг в августе 2019 года составил 2,067 триллиона гривен или 81,92 млрд долларов.

Госдолг Украины в июле 2019 года составил 2 трлн грн или 82,40 млрд долларов: за июль он в гривневом эквиваленте уменьшился на 35,65 млрд, а в долларовом — вырос на 2,04 млрд.