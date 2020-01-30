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Новости
Экономика и Финансы
28 января 20, 18:59
В НБУ рассказали, почему в Украине не дешевеют кредиты
НБУ
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Чтобы существенно снижать ставки, нужно решить ряд проблем.

В НБУ рассказали, почему в Украине не дешевеют кредиты. В Нацбанке считают, что для этого необходимо устранить ряд рисков, с которыми сталкиваются кредиторы. Об этом говорится в сообщении Нацбанка в Facebook.

Украинские банки по некоторым причинам боятся снижать ставки по кредитам. В Украине не достаточно защищены права кредиторов, взыскать и реализовать залог крайне непросто. Кроме того, в Украине не так много заемщиков, которые действительно являются платежеспособными.

“Без устранения этих преград даже дальнейшее удешевление фондирования не позволит реализовать весь потенциал для возобновления кредитования в Украине“, — говорят в НБУ. 

В то же время, банки считают, что украинцы будут брать кредиты довольно активно в 2020 году. 

Напомним, ПриватБанк начал принимать заявки бизнесменов на получение льготных кредитов.
bigmir.net
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