В НБУ рассказали, почему в Украине не дешевеют кредиты. В Нацбанке считают, что для этого необходимо устранить ряд рисков, с которыми сталкиваются кредиторы. Об этом говорится в сообщении Нацбанка в Facebook.

Украинские банки по некоторым причинам боятся снижать ставки по кредитам. В Украине не достаточно защищены права кредиторов, взыскать и реализовать залог крайне непросто. Кроме того, в Украине не так много заемщиков, которые действительно являются платежеспособными.





“Без устранения этих преград даже дальнейшее удешевление фондирования не позволит реализовать весь потенциал для возобновления кредитования в Украине“, — говорят в НБУ.





В то же время, банки считают, что украинцы будут брать кредиты довольно активно в 2020 году.





Напомним, ПриватБанк начал принимать заявки бизнесменов на получение льготных кредитов.











