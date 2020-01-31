Январь откатил курс гривни вниз: Чего ожидать в феврале

Январь 2020 года эксперты валютного рынка называют месяцем неожиданностей в плане динамики валютного курса на рынке. "После нескольких месяцев устойчивого укрепления гривня развернулась в обратную сторону. За январь национальная валюта смогла потерять в цене целую гривну и вплотную приблизиться к отметке в 25 гривен за доллар", — отмечает в комментарии Delo.ua аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на пятницу, 31 января. По сравнению с четвергом, 30 января, гривня по отношению к доллару потеряла больше 7 копеек — официальный курс снизился с 24,8491 грн/доллар до 24,9196 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора. Официальный курс евро, по сравнению с четвергом, также поднялся в цене с 27,3253 грн/евро до 27,4751 грн/евро.

Официальный курс валют на 31 января:

✅ 1 доллар США — 24,9196 грн,

✅ 1 евро — 27,4751 грн,

✅ 1 швейцарский франк — 25,7022 грн,

✅ 1 фунт стерлингов — 32,6372 грн.

На межбанковском валютном рынке торги 31 января начались также со снижения курса украинской валюты — и в покупке, и в продаже доллар подорожал на 6 копеек. 30 января межбанк закрылся в диапазоне 24,86/24,90 грн/доллар, а уже 31 января открылся в диапазоне 24,92/24,96 грн/доллар. Согласно информации дилеров, коридор по доллару в пятницу ожидается в пределах 24,80-25,10 грн/доллар.

Почти на 7 копеек и в покупке, и в продаже подорожал на межбанке и евро. 31 января торги по евро стартовали в диапазоне 27,4767/27,5184 грн/евро. 30 января закрылись на уровне 27,4106/27,4522 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 24,88 грн/доллар. По сравнению с четвергом наличный "бакс" подешевел на 7 копеек — утром 30 января американскую валюту покупали по курсу 24,95 грн/доллар.

Отметим, в первый день этой недели, 27 января наличный доллар покупали по курсу 24,30 грн/доллар. Таким образом, за неделю наличная гривня потеряла в цене по отношению к доллару 58 копеек.

Продают наличный доллар в пятницу по курсу 24,95 грн/доллар. По сравнению с четвергом — курс был 25,05 грн/доллар — американская валюта потеряла в цене 10 копеек.

В целом же с начала недели доллар подорожал на наличном рынке на 60 копеек — в понедельник купить американскую валюту можно было еще по курсу 24,35 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро утром 31 января на наличном рынке составил 27,39/27,50 грн/евро. 30 января утром европейскую валюту покупали по курсу 27,42 грн/евро, продавали — по 27,55 грн/евро. Таким образом, за один день в покупке евро подешевел на 3 копейки, в продаже — на 5 копеек.

"Такая динамика наблюдается на фоне заявления Нацбанка Украины о том, что он ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 3,3% с 3,5%. Кроме того, регулятор по базовому сценарию ожидает снижения учетной ставки до 7% годовых к концу 2020 года", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Такое ослабление кредитно-денежной политики, с точки зрения аналитика, может негативно отразиться на спросе на ОВГЗ, так как будет сдерживать инвесторов покупать облигации, доходность которых НБУ пытается удержать ниже 10%.

Также Андрей Шевчишин отмечает, что сегодня на рынке наблюдается повышенный спрос на валюту, которую НБУ пытается сдерживать валютными интервенциями. "Регулятор прогнозирует рост международных резервов до более чем 29 млрд долларов к концу 2020 года", — отмечает аналитик и прогнозирует дальнейшее падение гривны: "Гривня будет тестировать на прочность психологическую отметку 25 грн за доллар".

Максим Пархоменко считает, что такой курс гривны не позволит Украине нарастить экспорт. "По итогам прошлого года, мы видим, что курс на таких отметках не позволяет наращивать экспорт и, более того — снижает доходы от импорта. За счет этого мы видим, как НБУ на ежедневных аукционах постепенно толкает курс гривны верх, выкупая небольшими объемами доллар для того, чтобы на рынке не формировалась паника", — говорит он.

По прогнозам Максима Пархоменко, в феврале можно смело ожидать продолжения текущей тенденции. "Даже не смотря на спрос нерезидентов на наши облигации, это не формирует приток новых вливаний доллара. За счет погашения предыдущих выпусков у них достаточно гривны для операций на рынке. Из-за этого мы и не видим стремительного роста спроса на гривну", — отмечает аналитик.

Уже с начала февраля отметка в 25 гривен за доллар, по мнению Максима Пархоменко, будет реальностью в наших обменниках, а к концу следующего месяца мы можем прийти к значениям на уровне в 25,5 грн/доллар. "Тем не менее, ожидать курса выше отметки в 26 грн/доллар в феврале не стоит", — отмечает аналитик Альпари.

Напомним, ранее мы рассказывали о какие деньги в Украине подделывают чаще всего. В 2019 году фальшивомонетчики подделывали банкноты в 100 и 500 гривен, 50 и 500 евро, а также 100 долларов