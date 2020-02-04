Актуальные инвестиции в 2020 году: куда вложить деньги?

В этой статье вашему вниманию приводим советы по инвестированию собственных средств, а также рекомендации, куда можно вложить деньги с получением максимальной отдачи.

Правила инвестирования

Прежде чем куда-то инвестировать деньги, нужно знать главные правила инвестирования. Соблюдая их, вы сможете осуществлять капиталовложения успешно и со знанием дела. Конечно, нельзя начинающему инвестору сразу выполнить все рекомендации, но постараться можно, тем более что это вполне реализуемо.

Свободные деньги. Как бы банально не звучало, но вкладывать необходимо только тогда, когда деньги есть. Если их нет, то брать в кредит, занимать у друзей или выводить из оборота другого успешного бизнеса категорически нельзя. Многие могут удивиться, ведь практика кредитования бизнеса не так мала, но это не в нашем случае. Если речь идет об Украине, где экономика так нестабильна, а риски так велики, то брать в долг для развития своего дела не нужно. Можно прогореть и с бизнесом, и еще банку остаться должным в разы больше, чем брали изначально. Регулярный доход. Задумываться о том, куда вложить деньги в Украине, можно только в том случае, если есть стабильная работа или другой источник дохода. Это одна из самых главных основ. Не имея постоянного дохода, вкладывать свои деньги в бизнес или другую инвестицию нельзя. Если дело будет проигрышным, то существует риск остаться вообще без денег. План инвестирования. Как советуют опытные эксперты, то никогда не следует ограничиваться единым направлением. Разнообразный портфель капиталовложений позволит гарантировано получить прибыль, ведь не могут сразу три-четыре направления быть проигрышными. Но, вне зависимости от сферы и масштабов финансирования, всегда составляйте план инвестирования. Необходимо иметь четкий алгоритм своих действий, чтобы понимать, когда ситуация идет не так, как вам бы хотелось. Это поможет принимать оперативные решения для исправления возникших проблем.

Не тратьте полученную прибыль. Деньги имеют свойство обесцениваться, именно поэтому заработанные средства не нужно тратить в собственных целях. Лучше всего на первоначальных этапах полученную прибыль направлять на формирование нового портфеля. Это позволит в будущем расширить свои возможности и потенциал.

Контроль своих денег и сбережений. Не стоит бездумно вкладывать деньги, а потом забывать о них на годы. Вы, как инвестор, всегда должны интересоваться денежными потоками в своем деле. Это позволит принимать правильные управленческие решения и влиять на результат. Если процесс пустить на самотек, то можно и вовсе потерять все свои сбережения. Фактов мошенничества сейчас очень много.

Если вы сможете руководствоваться данными правилами, или хотя бы брать их во внимание при осуществлении своей инвестиционной деятельности, то ваши шансы на успех повысятся в несколько раз.

Принципы инвестирования

Придерживаясь рассматриваемых далее принципов, вы сможете улучшить свой результат и уменьшить возможные риски. Главное – это работать по определенному алгоритму, а не руководствоваться только одними эмоциями.

Долгосрочность перспективы инвестирования. Инвестирование всегда должно быть направлено на перспективу, а значит иметь долгосрочный характер. Запомните правило: вложить деньги сегодня и уже завтра получить прибыль невозможно. Для примера возьмём за основу стоимость любых акций: сегодня она растет, завтра падает, а через 5 лет увеличится в 5 раз. Эффективность любых капиталовложений измеряется годами, но не днями и месяцами. Тщательное изучение инструмента финансирования. Перед тем, как куда-то вложить деньги, в обязательном порядке проведите анализ данного направления. Не лишним будет пообщаться с теми, кто уже работал в данном сегменте и достиг определенных результатов. Собственное мнение. Как бы не были хороши и компетентны эксперты со стороны, всегда имейте и собственный вектор развития. Если вы понимаете, что данное направление интересно, и чувствуете, что сможете работать в данной сфере, то тогда не поддавайтесь всеобщим веяниям моды. Выработайте свой вектор развития, и, может, уже через несколько лет вы станете первооткрывателем. Умейте остановиться. Но, несмотря на предыдущий совет, всегда рационально используйте свои ресурсы. Не разрешайте адреналину руководить вашими решениями. Всегда нужно уметь сказать стоп. Одно дело, если вы только вложили средства, другое дело, если уже продолжительное время инвестиции в бизнес не приносят дохода. В таком случае нужно сказать стоп, хотя бы взять паузу, переключиться на то, что реально сможет принести деньги. Не умея переключаться на другое направление деятельности, никогда нельзя достичь успеха. Другое дело, что и прыгать с одного направления на другое тоже не нужно. Не торопитесь. Нельзя принимать решение, доверяя только эмоциям. Всегда нужно дать время «остыть» самому себе. Это позволит не поддаться собственному и чужому мнению. Кроме того, так можно обдуманно взвесить все «за» и «против», принять рациональное и правильное решение. Как советуют психологи, прежде, чем что-то купить в магазине, необходимо уйти и переждать время. Если желание осталось и после, то тогда можно смело покупать. Если нет, то тогда можно и не спешить.

Выбирайте победителей. Если рассматривать вложение средств именно в приобретение акций, то лучше всего всегда вкладывать в те компании, которые занимают лидерские позиции на рынке или хотя бы имеют перспективы развития. Вкладывать в акции заведомо неуспешных компаний не стоит. Думай о завтрашнем дне. Никогда не руководствуйтесь при принятии решений сегодняшним днем. Например, получили сегодня прибыль, и давай ее выводить. Это не мышление инвестора. Успешный бизнесмен всегда думает о перспективе, о том, во что вложить деньги завтра, получив их сегодня.

Советы экспертов по инвестированию

Перед тем, как рассказать, куда можно инвестировать деньги в Украине, раскроем вам еще несколько советов опытных экспертов, которые смогут помочь достичь желаемого результата и максимально обезопасить от рисков потери своих сбережений.

Советы экспертов по успешному инвестированию:

Старайтесь максимально минимизировать риск для части своих вложений. Эксперты советуют, что приблизительно 30% от своих сбережений всегда необходимо направлять на то, что на 100% принесет прибыль. Это может быть депозитный счет, приобретение недвижимости, может вложения в драгоценные металлы и т.д.

Создавайте постоянный пассивный доход. Доход не всегда может быть активный, то есть его не всегда можно пощупать и ощутить. Позвольте себе при наличии средств вложить их в ценные бумаги. На акциях и облигациях можно неплохо заработать.

Разделяйте способы инвестирования (диверсификация). Как уже было сказано ранее, всегда диверсифицируйте свой портфель. Понятное дело, что все направления не станут выигрышными, но и проигрышными тоже.

Высокодоходное инвестирование. Есть некоторые направления инвестирования, которые сразу обещают высокий доход. Необходимо такие инвестиции включить в свой портфель, но в некой пропорции от всего объема инвестиций. В противном случае можно, как выиграть, так и все проиграть.

Проверяйте информацию. Никогда не вкладывайте деньги в то, о чем вы вообще не знаете ничего. Прежде, чем вложить, необходимо все проверить, проанализировать, а только потом принимать решение.

Основные виды инвестиций и их классификация

Теперь переходим к самому главному - куда выгодно вложить деньги? Вопрос не так сложен, главное разбираться в том разнообразии финансовых инструментов предлагаемых на рынке. И если понятие акций и облигаций знакомо большинству, то вот сама классификация таких финансовых инструментов известна не всем.

В зависимости от объекта инвестирования выделяют 4 вида инвестиций:

Спекулятивные. То есть те, на которых можно заработать с помощью их перепродажи.

Финансовые. Ярким примером являются ценные бумаги, то есть это своего рода вложения в финансовые инструменты.

Венчурные. То есть связано с перспективами развития в будущем определенных направлений деятельности человека, например, ноу-хау, новые технологии и т.д..

Реальные. Связаны с внесением средств в реальные объекты, например, в недвижимость.

По сроку инвестирования

Если говорить о сроке вложения, то здесь капиталовложения можно рассматривать с точки зрения трех видов:

Краткосрочные – до 1 года;

Среднесрочные – до 5 лет;

Долгосрочные – более 5 лет.

В зависимости от формы собственности

Классификация по форме собственности рассматривается с точки зрения причастности инвестора к той или иной категории субъектов. Например, деньги может вкладывать обычное физическое лицо, а может иностранная компания. Поэтому выделяют три категории таких инвестиций:

Частные, то есть со стороны физических лиц;

Зарубежные – со стороны нерезидентов;

Государственные – со стороны государственных компаний.

По уровню риска

По уровню риска инвестиции делятся также на три группы:

Консервативные инвестиции. Наименьший риск.

Инвестиции с умеренным риском.

Агрессивные инвестиции. Наибольший риск.

На первых шагах лучше избегать агрессивных вложений, хотя можно диверсифицировать портфель и таким видом, но только в небольшом количестве.

По цели инвестирования

В зависимости от того, что подразумевается под инвестированием средств со стороны самого инвестора, капиталовложения могут быть разделены на 4 класса:

Прямые. Вкладываются в единое направление прямым финансированием.

Портфельные. Создается разнообразный портфель, наполненный разным видом инвестиций.

Интеллектуальные. Разнообразные стартапы, ноу-хау и т.д. Это венчурные инвестиции.

Нефинансовые. Когда инвестиции не связанны вообще никак с финансами, например, вложение в собственное образование.

Преимущества и недостатки частных инвестиций

Если мы говорим о среднестатистическом гражданине Украины, который на данный момент имеет некую сумму средств и хочет их вложить в определенный портфель, то такие намерения могут иметь, как негативные, так и позитивные последствия для самого гражданина.

Плюсы частных инвестиций

Если мы говорим о главных плюсах частного инвестирования, то их несколько:

Это возможность научиться чему-то новому и расширить свой кругозор;

Получить диверсифицированный доход, позволяющий ощущать себя всегда и при любом экономическом состоянии успешным;

Достичь желаемых целей и результатов за счет получаемой от инвестирования прибыли;

Возможность постоянно возобновлять вкладываемые ресурсы. Неограниченный размер прибыльности.

Минусы частных инвестиций

Но при этом инвестирование не лишено и минусов, которые может ощутить каждый человек. Среди таких минусов следует выделить:

Наличие рисков. Любая деятельность с вложениями сопряжена с определенными рисками, поэтому нельзя сказать на 100%, что что-то будет успешным, а что-то нет;

Процесс требует хорошей стрессоустойчивости. Если вы очень эмоциональный человек, то не всегда эта деятельность сможет принести удовольствие;

Необходимо постоянно читать, анализировать, узнавать что-то новое. Если не расширять свой кругозор знаний, то можно «отстать» от современных тенденций рынка и просто потерять свой доход;

Для старта необходим капитал, который не всегда есть.

Основные способы вложить деньги, чтобы они работали и приносили доход

Представляем список способов, которые актуальны именно для Украины и помогут каждому заработать деньги даже при минимальных капиталовложениях:

Банковский вклад. Это тот способ, который позволяет каждому вложить небольшие деньги в инвестирование. Другое дело, что уровень инфляции и размер процентных ставок почти одинаков, поэтому выгода не всегда привлекательна. Вкладывать необходимо не в те банки, где высокая ставка, а те, кто работают на рынке не первый год: Укрсоцбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и т.д.;

Вложение в ПИФы. Считается, что в такие счета можно вкладывать не более 10% от собственных средств. Выбрав этот метод инвестиций в инвестиционные фоны, вашими средствами будет распоряжаться брокер. Нужно честно сказать, что это дело рискованное и возможность получения прибыли составляет 50 на 50;

Приобретение недвижимости. Всегда беспроигрышный вариант, особенно сейчас, когда в Украине наблюдается пик падений цен на недвижимость. Сейчас купил, потом продал или сдал в аренду;

Драгоценные металлы. Способ, который никогда не позволит проиграть, поскольку золото всегда в цене. Для большей стабильности вы можете вкладывать средства в несколько металлов одновременно. Например, в золото, палладий и серебро. Даже если по какому-то из них вы будете в «минусе», остальные компенсируют ваш убыток;

Инвестиции в бизнес. Способ только для тех, кто любит рисковать. Необходимо понимать, что не каждое дело может оказаться рентабельным, но то, что финансово привлекательно необходимо попробовать, это факт. Можно для начала открывать не собственное дело, а просто вложить частично в бизнес другого человека;

Покупка ценных бумаг. Самый распространённый способ инвестирования, используемый, как мелкими, так и крупными компаниями. В данном направлении самое главное – найти лицензированного надежного брокера, который поможет на начальных этапах покупать и продавать ценные бумаги;

Частное кредитование (P2P-кредитование). Набирающий популярности метод, когда вы со своим капиталом формируете фонд частного кредитования. Люди пользуются вашими средствами, а вы получаете проценты за обслуживание. Риск – можно нарваться на недобросовестного заемщика;

Покупка валюты. Для Украины самое то, поскольку валюта постоянно растет, а гривна обесценивается.

Покупка валюты. Для Украины самое то, поскольку валюта постоянно растет, а гривна обесценивается. Вложение в искусство. Способ доступный не для всех, поскольку объекты искусства стоят дорого и не всегда их можно перепродать за реальную стоимость. Для ценителей искусства – это одно из самых перспективных направлений.

Интернет-проекты. Очень рискованный способ, поскольку гарантий от таких проектов очень мало. Можно вложившись в очень перспективный стартап получить хорошую прибыль, а можно попасть и на мошенников;

Бинарные опционы. Один из самых быстрых способов получения прибыли, но и один из самых рискованных. Главное – это умение правильно делать прогноз на то, как уже завтра измениться стоимость определенного актива;

Инвестиции в себя. Это значит, что необходимо вкладывать в себя и свое развитие. Это европейский подход, когда люди вкладывают не в материальные ценности, а в саморазвитие. Это не для всех актуальный способ, но для тех, кто любит учиться и развиваться, самое то.

Инвестиции в недвижимость

Для всех нас знакомо, что при наличии достаточно крупной суммы средств ее необходимо обязательно вкладывать в недвижимость. Это вполне понятно, поскольку потерять такой объект почти нереально. Но при этом не всем известно, что помимо плюсов, есть и недостатки таких вложений.

Преимущества и недостатки



Главным преимуществом вложения в недвижимость является беспроигрышность такого бизнеса. Квартира всегда будет ликвидна, от ее сдачи в аренду всегда можно получить доход и т.д. В принципе о плюсах знают все, большинство людей интересуют недостатки такой деятельности.

Минусы вложений в недвижимость:

Необходим большой капитал для старта;

Нужны дополнительные средства для содержания квартиры;

На некоторые объекты недвижимости спрос может падать в соответствие со спросом.

Виды недвижимости для инвестиций, в какую выгодно вкладывать средства?

И здесь назревает вопрос, в какую же недвижимость вкладывать? Отметим сразу, что для обычного гражданина вкладывать в коммерческую недвижимость не рационально. Исключение - если она нужна для бизнеса. Все остальные виды необходимо выбирать из собственных предпочтений, например, с возможностью в дальнейшем использовать данный объект и в собственных целях.

Виды недвижимости, которая может стать объектом инвестирования:

Жилая недвижимость

Коммерческая недвижимость

Земельные участки

Загородная

Строящаяся

Способы получения дохода от недвижимости

Особого секрета нет в том, что инвестиция в недвижимость, всегда рентабельна и очень часто не подвержена рискам. Но, почему-то для большинства из нас прибыль от объекта такой собственности заключается только в сдаче в аренду. Но это не совсем так. Есть еще и другой способ получения прибыли.

Способы получения дохода от недвижимости:

За счет аренды. Метод распространён не только в Украине, но и во всех странах мира. Человек приобретает недвижимость и потом сдает ее в аренду. Очень успешным метод может стать в пик кризиса, когда квартиру или дом можно купить дешево, а потом сдать очень дорого.

Благодаря дальнейшей перепродаже. Не часто используемый вариант, а зря. Можно купить дешево, сделать ремонт, выждать время и потом продать на 50-100% дороже. Так работают многие риэлтерские компании или простые перекупщики на рынке недвижимости.

Инвестиции в строительство недвижимости: куда вкладывать, размер прибыли и риски

Некоторые украинцы могут рассматривать такой вариант вложения средств как инвестирование в строящуюся недвижимость. Скажем сразу, здесь есть, как свои преимущества, так и свои недостатки.

Лучше всего вкладывать деньги в те объекты, которые уже строятся. Выбирать строительство, находящееся на стадии котлована, нельзя, потому что это очень рискованно. Работать необходимо только проверенными застройщиками, работающими в данном регионе не первый год. Лучше всего вкладывать в жилую недвижимость, она будет пользоваться спросом всегда.

Заработать можно неплохо - до 50% от начальных инвестиций. Главное – наличие спроса на приобретенный объект, например, жилую недвижимость эконом класса. Разница на фазах строительства и реализации составляет около 40%.

Главный риск в том, что объект может быть не достроен и деньги просто будут зря потрачены. Можно допустить и риск неликвидности, но это маловероятно.

Частые ошибки при инвестировании

Понятное дело, что никто не застрахован от ошибок. Это вполне понятно. Но необходимо соблюдать все то, что советуют эксперты и практики. Таким образом, можно избежать многих рисков. Кроме того, зная заранее список наиболее часто допускаемых со стороны инвестора ошибок, можно постараться их избежать.

Распространенные ошибки инвестора:

Желание при получении первой прибыли сразу же ее потратить;

Вложение средств в один вид инвестиций, не формируя при этом разнообразный портфель капиталовложений;

При первых же потерях, желание все вывести из оборота и «покончить» с этой деятельностью;

Бездумные вложения, не подтвержденные расчетами и аналитикой.

Заключение

В статье рассмотрены варианты, куда можно вложить деньги с приемлемой рентабельностью. Рекомендации и советы были получены у экспертов в сфере торговли и маркетинга, следуя ним, вы можете обезопасить себя от многих опасностей. Безусловно, инвестирование – это риск, но деньги не должны просто так лежать, они должны приносить прибыль.

Источник: inventure.com.ua