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Экономика и Финансы
30 апреля 20, 09:53
Курс гривны значительно укрепился: данные на 30 апреля 2020
Гривна
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Курс гривны по отношению к доллару и евро укрепился. Котировки валют публикует НБУ.

В четверг, 30 апреля, Национальный банк укрепил курс украинской гривны. Об этом говорится на официальном сайте финансового регулятора.

Так, американский доллар упал в цене на восемь копеек и продается ниже психологической отметки – по 26,97 гривен.

Еще больше подешевел евро – сразу на девятнадцать копеек – до 29,24 гривен.

Отметим, что курс гривны понемногу укрепляется, несмотря на коронавирусный карантин в Украине.

В тему 23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.
Fraza.ua
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