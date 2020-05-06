Зеленский подписал закон об открытии доступа к кадастрам

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных - геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.

"Введение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть у страны, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость - это путь к преодолению коррупции и защите сельских жителей и фермеров от рейдерства и махинаций", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, закон, подписанный главой государства, открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данным и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Напомним, 13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" № 554-IX.