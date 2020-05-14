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Экономика и Финансы
14 мая 20, 09:25
В "Нафтогазе" объяснили увольнение Витренко
Витренко
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Увольнение исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко связано с оптимизацией внутренней организационной структуры компании, а также перераспределением обязанностей между подразделениями.

Об этом в департаменте коммуникаций "Нафтогаза" сообщили в ответ на запрос РБК, передает Цензор.НЕТ.

"Трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы", — говорится в сообщении.

Читайте также: Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из "Нафтогаза", - Витренко

Как указали в компании, уже реструктурированы некоторые функции дивизионов. "Аналогично будет реструктуризирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз", — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что за операционные и трансформационные процессы отвечает исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Напомним, 13 мая исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что его увольняют.
censor.net.ua
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