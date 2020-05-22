Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси нужно возобновить

Нацкомиссия по энергетике и тарифам (НКРЭКУ) выступает за возобновление импорта электроэнергии из России и Беларуси после снятия карантина, чтобы обеспечить на рынке конкуренцию. Об этом глава регулятора Валерий Тарасюк сказал в интервью БизнесЦензору.





“Мы смотрим на импорт как на элемент конкурентной среды. Мера по его ограничению была вызвана исключительно кризисом в связи с пандемией COVID-19. После преодоления кризиса я считаю необходимым разрешать импорт для обеспечения конкуренции. Особенно это важно для нашего высококонцентрированного рынка генерации”, - сказал он.





Тарасюк подчеркнул, что запрет импорта был введен регулятором только на время карантина. Также он отметил, что импорт как таковой стал возможен после вступления в силу закона “О рынке электроэнергии”. Следовательно, Верховная Рада может как разрешить, так и запретить поставки электричества из-за границы.



