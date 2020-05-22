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Новости
Экономика и Финансы
22 мая 20, 12:51
Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси нужно возобновить
Валерий Тарасюк
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Энергетический регулятор считает важным импорт электроэнергии для конкурентного рынка.
Нацкомиссия по энергетике и тарифам (НКРЭКУ) выступает за возобновление импорта электроэнергии из России и Беларуси после снятия карантина, чтобы обеспечить на рынке конкуренцию. Об этом глава регулятора Валерий Тарасюк сказал в интервью БизнесЦензору.

“Мы смотрим на импорт как на элемент конкурентной среды. Мера по его ограничению была вызвана исключительно кризисом в связи с пандемией COVID-19. После преодоления кризиса я считаю необходимым разрешать импорт для обеспечения конкуренции. Особенно это важно для нашего высококонцентрированного рынка генерации”, - сказал он.

Тарасюк подчеркнул, что запрет импорта был введен регулятором только на время карантина. Также он отметил, что импорт как таковой стал возможен после вступления в силу закона “О рынке электроэнергии”. Следовательно, Верховная Рада может как разрешить, так и запретить поставки электричества из-за границы.

Источник: https://biz.liga.net/
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