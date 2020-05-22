Что будет с курсом доллара после выходных?

Национальный банк Украины на понедельник, 25 мая, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26.75 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара понизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, после двух дней падения гривна стабилизировалась и даже укрепилась - если судить по соотношению с евро.

Официальный курс евро 25 мая составляет 29.16 грн/€. Соответственно, курс евро понизится на 30 копеек.

22 мая официально действовали следующие курсы: 26.76 грн/$ и 29.46 грн/€. Эти же курсы будут действовать в субботу и воскресенье, 23-24 мая.

21 мая официально действовали следующие курсы: 26.58 грн/$ и 29.14 грн/€.

20 мая официально действовали следующие курсы: 26.51 грн/$ и 29.02 грн/€.

19 мая официально действовали следующие курсы: 26.57 грн/$ и 28.79 грн/€.

18 мая официально действовали следующие курсы: 26.63 грн/$ и 28.76 грн/€.

Раньше было так.

3 февраля 2020 года официальный курс американской валюты составил 25.02 гривен - планка "доллар по 25" была взята.

16 января доллар преодолел предыдущую психологическую отметку в 24 грн. Таким образом, всего 16 дней понадобилось, чтобы доллар подорожал ровно на 1 гривну. Если посмотреть в такой перспективе, дела гривны не так уж и плохи: с 25 до 26 за доллар украинская валюта падала без малого полтора месяца.

А вот интервал от 26 до 27 доллар вообще не заметил - проскочил за двое суток и стал стоить больше 27 гривен за доллар 18 марта.

Затем 24 марта доллар взлетел выше планки 28 гривен, и возвращался в берега полтора месяца.

В конце марта (а именно 30 марта), американская валюта обновила планку самого высокого курса в 2020 году, достигнув уровня 28.18 грн/$. В период 2019-2020 годов лишь в январе 2019 года доллар однажды превышал этот показатель. 12 января 2019 года курс доллара был 28.27 грндоллар. Официальный курс евро 30 марта составлял 30.90 грн/€.

Далее начались качели, но гривна в основном усиливалась. При этом с 31 марта на 1 апреля доллар подешевел на 44 копейки в сравнении с предыдущим днем, а евро в этот день подешевел на 71 копейку. Рекордное укрепление украинской валюты: таких успехов, как в первый день апреля в этом году гривна не делала.

Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил 30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года - 35.66 грн.