Что меняется с 1 июня? Поезда, карантин, гривны

Новы смягчения карантина

1 июня в Украине начинается третий этап смягчения карантина, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Украине действует адаптивный карантин.

С сегодняшнего дня для областей, которые по показателям могут перейти на новый этап послаблений, будет разрешена работа бассейнов и спортзалов, а также посещение образовательных занятий в группах не более десяти человек, к примеру, автошколы.

На входе должны стоять антисептики и проверятся температура - если выше 37,2, то человек не должен допускаять в помещение. Все должны быть в масках или респираторах.

С 1 июня, в День защиты детей, в Украине объявлено о возобновлении работы детских садиков (дошкольных учебных заведений). Минздрав согласовал новый санитарный регламент, который регулирует работу детсадов с 1 июня.

В него включены обязательное измерение температуры детям и воспитателям, дезинфекцию, запрещены мягкие игрушки, толстые ковры, игры, связанные с большим активным взаимодействием детей и воспитателей.

Также восстанавливается движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом.

Железнодорожный транспорт по новым правилам





С 1 июня Укрзализныця планирует возобновить движение как пригородных электричек, так и пассажирских поездов между областями.





По каким направлениям будут курсировать пассажирские поезда с 1 июня





№782/781 Киев - Черкассы;

№786/785 Киев - Шостка;

№790/789 Киев - Кропивницкий.

№37/38, №732/731 и №738/737 Киев - Запорожье;

№116/115 Киев - Бердянск;

№136/135 и №734/733 Киев - Покровск;

№76/75 Кривой Рог - Киев;

№102/101 и №766/765 Киев - Херсон;

№12/11 Киев - Новоалексеевка;

№79/80 Днепр - Киев;

779/780 Сумы - Киев / Винница.





Интерсити+





№721/722 Киев - Харьков,

№726/725 Киев - Харьков,

№763/764 Киев - Одесса,

№711/712 Киев - Константиновка,

№740/739 Киев - Кривой Рог.





Ночные поезда





№8/7 Одесса - Харьков,

№20/19 Лисичанск - Киев,

№53/54 Днепр - Одесса,

№63/64 Харьков - Киев,

№105/106 Киев - Одесса,

№791/792 Киев - Кременчуг,

№81/82 Харьков - Новоалексеевка,

№125/126 Киев - Константиновка,

№10/9 Киев - Мариуполь.





Вводится ряд правил, которые необходимо соблюдать в поездах. Заполнять будут не более 50 процентов мест в поездах. Исключение сделано для поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100 процентов мест.





Пассажиры будут допускаться к посадке в поезда только в защитных масках. Также при посадке в вагон будут измерять пассажирам температуру.





Укрзализныця заверяет, что поезда будут проходить усиленную дезинфекцию перед рейсом и после него. Также усилят обработку постельного белья во время стирки.





По новым правилам, проводники должны ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и другие поверхности. В каждом вагоне должен стоять санитайзер для пассажиров.





Пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия, а кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.





Также увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры. Возле касс должна быть разметка для соблюдения социальной дистанции.





Продажа билетов доступна как онлайн, так и в кассах. Теперь они продаются за 90 дней до даты отправления поезда. Укрзализныця не планирует подорожание билетов - только плановую на летний период.









Этапы восстановления транспорта в Украине





Авиасообщение с другими странами





С 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Возможно, внутреннее немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем", - говорит Криклий.





Речь идет о наиболее популярных туристических направлениях. В частности, о Турции, Греции, Кипре, Грузии. "Более точные данные в течение недели озвучим", - пообещал Криклий.





По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщения с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там наблюдается.





"Мы открываем направления, выходя из двух условий. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе - эпидемиологическая ситуация", - подчеркнул министр.





Криклий также сообщил, что сейчас прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус. "Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город", - говорит глава Мининфраструктуры.





10 гривен в монете





Национальный банк вводит в оборот монеты номиналом 10 гривен. Новые монеты станут действительным платежным средством на территории Украины с 3 июня 2020 года.





Это будет небольшая по размеру и легкая монета. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.





Благодаря большему диаметру и ребру со специальным крупным рифлением ее будет легко отличить от монет других номиналов, говорят в НБУ.





На реверсе монеты, как и на купюре с таким же номиналом, изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.



