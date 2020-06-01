Что меняется с 1 июня? Поезда, карантин, гривны

Третий этап адаптивного карантина, новые деньги, автоштрафы за нарушение ПДД, снижение цены на газ, дожди.
Новы смягчения карантина
1 июня в Украине начинается третий этап смягчения карантина, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Украине действует адаптивный карантин.
С сегодняшнего дня для областей, которые по показателям могут перейти на новый этап послаблений, будет разрешена работа бассейнов и спортзалов, а также посещение образовательных занятий в группах не более десяти человек, к примеру, автошколы.
На входе должны стоять антисептики и проверятся температура - если выше 37,2, то человек не должен допускаять в помещение. Все должны быть в масках или респираторах.
С 1 июня, в День защиты детей, в Украине объявлено о возобновлении работы детских садиков (дошкольных учебных заведений). Минздрав согласовал новый санитарный регламент, который регулирует работу детсадов с 1 июня.
В него включены обязательное измерение температуры детям и воспитателям, дезинфекцию, запрещены мягкие игрушки, толстые ковры, игры, связанные с большим активным взаимодействием детей и воспитателей.
Также восстанавливается движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом.
Железнодорожный транспорт по новым правилам
С 1 июня Укрзализныця планирует возобновить движение как пригородных электричек, так и пассажирских поездов между областями.
По каким направлениям будут курсировать пассажирские поезда с 1 июня
№782/781 Киев - Черкассы;
№786/785 Киев - Шостка;
№790/789 Киев - Кропивницкий.
№37/38, №732/731 и №738/737 Киев - Запорожье;
№116/115 Киев - Бердянск;
№136/135 и №734/733 Киев - Покровск;
№76/75 Кривой Рог - Киев;
№102/101 и №766/765 Киев - Херсон;
№12/11 Киев - Новоалексеевка;
№79/80 Днепр - Киев;
779/780 Сумы - Киев / Винница.
Интерсити+
№721/722 Киев - Харьков,
№726/725 Киев - Харьков,
№763/764 Киев - Одесса,
№711/712 Киев - Константиновка,
№740/739 Киев - Кривой Рог.
Ночные поезда
№8/7 Одесса - Харьков,
№20/19 Лисичанск - Киев,
№53/54 Днепр - Одесса,
№63/64 Харьков - Киев,
№105/106 Киев - Одесса,
№791/792 Киев - Кременчуг,
№81/82 Харьков - Новоалексеевка,
№125/126 Киев - Константиновка,
№10/9 Киев - Мариуполь.
Вводится ряд правил, которые необходимо соблюдать в поездах. Заполнять будут не более 50 процентов мест в поездах. Исключение сделано для поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100 процентов мест.
Пассажиры будут допускаться к посадке в поезда только в защитных масках. Также при посадке в вагон будут измерять пассажирам температуру.
Укрзализныця заверяет, что поезда будут проходить усиленную дезинфекцию перед рейсом и после него. Также усилят обработку постельного белья во время стирки.
По новым правилам, проводники должны ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и другие поверхности. В каждом вагоне должен стоять санитайзер для пассажиров.
Пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия, а кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.
Также увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры. Возле касс должна быть разметка для соблюдения социальной дистанции.
Продажа билетов доступна как онлайн, так и в кассах. Теперь они продаются за 90 дней до даты отправления поезда. Укрзализныця не планирует подорожание билетов - только плановую на летний период.
Этапы восстановления транспорта в Украине
Авиасообщение с другими странами
С 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Возможно, внутреннее немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем", - говорит Криклий.
Речь идет о наиболее популярных туристических направлениях. В частности, о Турции, Греции, Кипре, Грузии. "Более точные данные в течение недели озвучим", - пообещал Криклий.
По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщения с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там наблюдается.
"Мы открываем направления, выходя из двух условий. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе - эпидемиологическая ситуация", - подчеркнул министр.
Криклий также сообщил, что сейчас прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус. "Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город", - говорит глава Мининфраструктуры.
10 гривен в монете
Национальный банк вводит в оборот монеты номиналом 10 гривен. Новые монеты станут действительным платежным средством на территории Украины с 3 июня 2020 года.
Это будет небольшая по размеру и легкая монета. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.
Благодаря большему диаметру и ребру со специальным крупным рифлением ее будет легко отличить от монет других номиналов, говорят в НБУ.
На реверсе монеты, как и на купюре с таким же номиналом, изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.
На первом этапе регулятор планирует ввести в обращение более пяти миллионов десятигривневых монет, которые будут распределены между подразделениями банка в регионах.
С 3 июня 2020 года банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам.
Обменивать их не нужно. Можно неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и старыми банкнотами этого номинала. Постепенно - в результате естественного износа - десятигривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.
"Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года. Введение в обращение новых обиходных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", - отметили в пресс-службе Нацбанка.
Целью этого процесса называется обеспечение в Украине более надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономия средств для государства.
Автофиксация нарушений ПДД
1 июня украинских водителей ждет важное нововведение - с этого дня в Украине начинает работу система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Это означает, что в местах наибольшей концентрации ДТП с тяжелыми последствиями нарушения правил дорожного движения теперь будут фиксировать специальные камеры Каскад.
Специальные уведомления о штрафах будут приходить по почте. Водители также смогут получать информацию о своих нарушениях по электронной почте (если e-mail зарегистрирован в МВД по специальному заявлению), а также перепроверять такие данные онлайн в электронном кабинете водителя или на сайте МВД.
На первом этапе штрафовать будут только за превышение скорости (более чем на 20 км/ч - 255 гривен; более чем на 50 км/ч - 510 гривен), а до конца года - и за другие нарушения ПДД.
На первом этапе заработают камеры в Киеве и Киевской области - их установлено уже 50, из них 20 в столице и 30 в области. Всего, по данным МВД, в Украине планируют установить около 700 таких комплексов.
За первые восемь минут своей работы 20 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве зафиксировали 262 случая превышения скорости.
Снижение цены на газ и две платежки
Нафтогаз в июне снизит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 20,7 процента по сравнению с ценой текущего месяца - до 3255,6 гривен за тысячу кубов.
Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тысячи кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для "дочек" Нафтогаза
Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 19 процента - до 3818,4 гривен за тысячу кубов.
В июне украинцам придут две платежки за газ - одна за фактически потребленный в мае газ, а вторая уже за транспортировку газа в июне. Если стоимость газа в первом платежке для всех одинакова, то тариф на транспортировку во второй отличается по регионам и районах.
Погода в июне
По данным Gismeteo, июнь будет дождливым. Самой прохладной будет первая неделя: от +13 до +24. На Троицу в Киеве возможны осадки, воздух прогреется до +24.
Дожди в столице будут идти и на второй неделе июня. При этом днем потеплеет до +21...+25. С 15 числа и до конца июня потеплеет до +27...+32. Временами будут идти дожди.
Погода в июне 2020
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что лето начнется в первых числах июня. Начиная с 5 июня, температура начнет повышаться до +25 и выше.
Также он добавил, этим летом будут грозовые ливни, местами выпадет град. И что затянувшиеся дожди - это хорошо, поскольку до этого был очень сухой период, который привел к гибели урожая и самоубийствам.
По его словам, сначала дожди уйдут из центральных и южных областей, потом солнце выглянет на севере и западе. При этом успеют пройти сильные дожди с большим количеством осадков от 15 до 30 мм в сутки.
Летнее время на КПП
1 июня все контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях перешли на летний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00.
По данным ГПСУ, утром 1 июня на КПВВ Майорское на въезд и выезд на находилось 20/40 транспортных средств соответственно на КПВВ Марьинка - 0/70; на Новотроицком - 25/60; на КПВВ Гнутово - 20/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В целом через КПВВ последовало 36,8 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.
Упрощена регистрация ФОП
Министерство юстиции одобрило упрощение регистрации физлиц-предпринимателей. С 1 июня утверждены новые формы заявления о регистрации, которые будут удобнее и интуитивнее.
Также сокращается количество форм - с 24 до девяти, которые будут сгруппированы по видам деятельности ФОП, которые подают документы на регистрацию.
Заканчивается адаптивный карантин
На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня. Его решили сделать адаптивным:
ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В случае новых вспышек коронавируса комиссии будут усиливать меры.
Для внедрения или отмены смягчений карантина будет учитываться ряд показателей:
среднее количество выявленных случаев COVID-19 за семь дней на 100 тысяч населения не должно превышать 12 человек
загруженность коек в больницах, принимающих пациентов, инфицированных коронавирусом, не должна превышать 50 процентов
количество тестирований на коронавирус и антитела к нему, должно быть больше 12 на 100 тысяч человек