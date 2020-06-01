С 16 июня аэропорт "Киев" возобновляет рейсы. Направления

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба аэропорта сообщила в своем Facebook.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что с 15 июня восстанавливается международное и внутреннее авиасообщение: "Мы открываем направления при двух условиях: первое - если страны открываются и для нас, второе - эпидемиологическая ситуация улучшилась".

О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич.

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Направления по которым восстановится авиасообщение уже с 16 июня - Belavia Минск, LOT Варшава, WizzAir Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия ), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).