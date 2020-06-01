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Новости
Экономика и Финансы
1 июня 20, 14:20
С 16 июня аэропорт "Киев" возобновляет рейсы. Направления
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С 16 июня 2020 восстанавливаются рейсы из Международного аэропорта "Киев".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба аэропорта сообщила в своем Facebook.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что с 15 июня восстанавливается международное и внутреннее авиасообщение: "Мы открываем направления при двух условиях: первое - если страны открываются и для нас, второе - эпидемиологическая ситуация улучшилась".

О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич.

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Направления по которым восстановится авиасообщение уже с 16 июня - Belavia Минск, LOT Варшава, WizzAir Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия ), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).
censor.net.ua
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