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Экономика и Финансы
25 августа 20, 09:33
Рада рассмотрит повышение "минималки" до пяти тысяч
Рада
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Кроме минималки парламент рассмотрит сегодня вопрос изменения эскиза большого Государственного Герба и макрофинансовую помощь ЕС
Кроме минималки парламент рассмотрит сегодня вопрос изменения эскиза большого Государственного Герба и макрофинансовую помощь ЕС.

Верховная Рада на внеочередной сессии 25 августа рассмотрит вопрос повышения размера минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. Об этом говорится в повестке дня ВР на сегодняшний день.
 
Так, первым вопросом депутаты собираются рассмотреть инициированный Президентом законопроект №3963, которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы и установить ее с 1 сентября 5 тыс. грн в месячном размере (рост на 5,86%) и два альтернативных ему проекта. На сегодня минимальная зарплата в Госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.
 
Также парламент намерен принять проект постановления №3994, согласно которому поручить правительству провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба. Этим документом предусматривается, что победитель конкурса будет определен до 1 декабря.
 
Далее Рада планирует ратифицировать меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи от ЕС до 1,2 млрд евро (законопроект №0063) и финсоглашение с Европейским инвестиционным банком относительно 450 млн евро инвестиций в развитие дорожных объектов (законопроект №0055).
 
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что рискованно резко увеличивать минималку.
 
Ранее сообщалось, что правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год.
Korrespondent
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