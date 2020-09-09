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Экономика и Финансы
9 сентября 20, 15:22
Кабмин повышает доплаты врачам за COVID-19
COVID-19
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Также власти продолжают готовить больницы ко второй волне эпидемии коронавируса, в том числе обустройство койко-мест для пациентов с COVID-19.
Кабинет министров увеличит доплаты врачам в среднем на три тыс. гривен в месяц.

Об этом в среду, 9 сентября, заявил Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщило информагентство РБК-Украина.
 
Также власти продолжают готовить больницы ко второй волне эпидемии коронавируса, в том числе обустройство койко-мест для пациентов с COVID-19.
 
"На эти цели направлены почти шесть мпрд гривен, а непосредственно врачам будут увеличены доплаты на три тыс. гривен", - сказал Шмыгаль.
 
Как сообщалось, правительство провело в понедельник, 7 сентября, внеплановое заседание, на котором утвердили механизм доплат к зарплатам медикам.  На повышение зарплат медработникам выделят 5,9 млрд грн.
Korrespondent
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