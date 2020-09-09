Кабмин повышает доплаты врачам за COVID-19

Кабинет министров увеличит доплаты врачам в среднем на три тыс. гривен в месяц.





Об этом в среду, 9 сентября, заявил Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщило информагентство РБК-Украина.

Также власти продолжают готовить больницы ко второй волне эпидемии коронавируса, в том числе обустройство койко-мест для пациентов с COVID-19.

"На эти цели направлены почти шесть мпрд гривен, а непосредственно врачам будут увеличены доплаты на три тыс. гривен", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, правительство провело в понедельник, 7 сентября, внеплановое заседание, на котором утвердили механизм доплат к зарплатам медикам. На повышение зарплат медработникам выделят 5,9 млрд грн.