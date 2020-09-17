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Новости
Экономика и Финансы
17 сентября 20, 14:04
В Украине узаконили электронную торговлю медикаментами
таблетки
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Рада одобрила законопроект, который закрепляет основные требования к дистанционной торговле лекарственными средствами.

Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроект об электронной розничной торговле лекарственными средствами. Решение поддержали 258 депутатов на заседании в четверг, 17 сентября.

Теперь на уровне закона закреплен перечень основных требований к дистанционной торговле лекарственными средствами с целью их имплементации в национальном законодательстве и адаптации регулирования данного процесса в соответствии с законодательством ЕС.

При этом в пояснительной записке к законопроекту сказано, что он позволит обеспечить защиту потребителей от небезопасных, неэффективных и некачественных лекарственных средств; урегулировать на законодательном уровне отношения между органами исполнительной власти, операторами фармацевтического рынка, логистическими операторами и потребителями лекарственных средств в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.

Напомним, что ранее украинцы озвучили месячные расходы на лекарства. Опрос показал, что 13% респондентов ничего не тратили в течение месяца на лекарства, а 9% опрошенных - более 2000 гривен.

Также сообщалось, что Кабмин выделил деньги на препарат против COVID. Достигнута договоренность с компанией-производителем Ремдесивира, отметил глава Минздрава.
Korrespondent
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