В Украине узаконили электронную торговлю медикаментами

Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроект об электронной розничной торговле лекарственными средствами. Решение поддержали 258 депутатов на заседании в четверг, 17 сентября.

Теперь на уровне закона закреплен перечень основных требований к дистанционной торговле лекарственными средствами с целью их имплементации в национальном законодательстве и адаптации регулирования данного процесса в соответствии с законодательством ЕС.

При этом в пояснительной записке к законопроекту сказано, что он позволит обеспечить защиту потребителей от небезопасных, неэффективных и некачественных лекарственных средств; урегулировать на законодательном уровне отношения между органами исполнительной власти, операторами фармацевтического рынка, логистическими операторами и потребителями лекарственных средств в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.

Напомним, что ранее украинцы озвучили месячные расходы на лекарства. Опрос показал, что 13% респондентов ничего не тратили в течение месяца на лекарства, а 9% опрошенных - более 2000 гривен.

Также сообщалось, что Кабмин выделил деньги на препарат против COVID. Достигнута договоренность с компанией-производителем Ремдесивира, отметил глава Минздрава.