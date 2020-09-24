Украинцы получили возможность сэкономить при покупке жилья

Кабинет министров Украины позволил украинцам не платить сбор в Пенсионный фонд при покупке жилья.

Об этом рассказал глава украинского правительства Денис Шмыгаль на заседании.

"Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находятся в очереди на получение жилья", – заявил он.

Отмечается, что на сегодняшний день пенсионный сбор составляет 1% от цены дома или квартиры.

При его неуплате ни один нотариус не мог заверить соответствующий договор купли-продажи. Теперь это в прошлом.