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Экономика и Финансы
24 сентября 20, 12:11
Украинцы получили возможность сэкономить при покупке жилья
жилье
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Правительство приняло решение, освобождающее украинцев от уплаты пенсионного сбора при покупке жилища.

Кабинет министров Украины позволил украинцам не платить сбор в Пенсионный фонд при покупке жилья.

Об этом рассказал глава украинского правительства Денис Шмыгаль на заседании.

"Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находятся в очереди на получение жилья", – заявил он.

Отмечается, что на сегодняшний день пенсионный сбор составляет 1% от цены дома или квартиры.

"Уже есть первые договоренности": Шмыгаль рассчитывает, что украинская промышленность получит заказов на $1 млрд

При его неуплате ни один нотариус не мог заверить соответствующий договор купли-продажи. Теперь это в прошлом.
telegraf.com.ua
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