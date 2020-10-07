Украина и ЕС подписали соглашений на 390 млн евро

- на €30 млн, которые предусмотрены соглашением Программа ЕС Крепкие регионы, пойдут на помощь восточным областям Украины;

Еще два соглашения подписаны с Европейским инвестиционным банком, а именно:

- на €20 млн, которое будут направлены на развитие благоприятной среды для работы гражданского общества и привлечения его к политическим процессам.

- еще €30 млн займа, предусмотренные гарантийным соглашением Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпошты).

"Кроме того, были очерчены дальнейшие шаги активного сотрудничества и взаимодействия между Украиной и ЕС. Среди них и скорейшее подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, и "промышленный безвиз", и общая оценка в 2021 году достижений Украины целей Соглашения об ассоциации, что является отправной точкой к ее следующем обновлению", - написал Шмыгаль.

Напомним, по итогам вчерашнего саммита Украина и ЕС приняли итоговое заявление.

"Мы подтвердили наши обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, в частности, путем продолжения тесного сотрудничества в укреплении верховенства права, в продвижении реформ, в ускорении устойчивого экономического роста, поддерживая "зеленую" и цифровую трансформации и повышая ее стойкость... В этом контексте мы признали европейские устремления Украины и приветствовал ее европейский выбор, как говорится в Соглашении об ассоциации", – говорится в документе.





Стороны согласились работать ради полного использования потенциала Соглашения об ассоциации и подчеркнули важность выполнения Украиной своих обязательств в этой связи.









"Благодаря Соглашению об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли объем двусторонней торговли между ЕС и Украиной увеличился на 65% с января 2016 года, когда Соглашение вступило в силу, в результате чего ЕС стал для Украины крупнейшим торговым партнером", – указано в заявлении.