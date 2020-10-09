На валютном рынке гривна может начать укрепляться, - эксперт

На минувшей неделе девальвация, которую мы наблюдали последние полтора месяца, начала замедляться, и даже произошло укрепление национальной валюты. Курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,4%.

Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,31 грн до 28,28 грн (-0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,34/28,36 до 28,22/28,24 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,23/28,41 до 28,18/28,37 (-0,2/-0,1%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей расширился с 0,6% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса покупки, по сравнению с продажей.

- Курс гривны в пятницу, 9 октября, стабилизировался на уровне 28,25 грн за доллар, - говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. - Спекулятивный накал и нервозность рынка после новостей о кадровых решениях НБУ начинает стихать. Торговая активность упала почти в два раза, до менее чем 100 млн долларов. Ситуация больше похожа на проведенную Нацбанком воспитательную работу среди банков и спекулянтов, в результате чего все снизили активность и взяли паузу. Рынок также переваривает большое интервью главы НБУ, которое является фактически публичной коммуникацией Нацбанка с банками, инвесторами, экспортерами-импортерами и нерезидентами. После нервозности рынка такой шаг логичен и правильный, так как рынок хочет понимать план и ориентиры.

По словам Шевчишина, среди позитивных новостей для рынка выделим новость о том, что Украина подписала меморандум о взаимопонимании с британским экспортно-кредитным агентством UK Export Finance, которое предоставит украинской стороне кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов. Кроме того, премьер-министр Великобритании предложил Украине присоединиться к международному механизму COVAX, призванному обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса.

- Вместе с тем стало известно, что импорт товаров в Украину в январе-сентябре 2020 года составил более 38 млрд долларов, что на 11,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, - говорит Шевчишин. - Экспорт достиг отметки 35,1 млрд долларов, снизившись на 5,6%. То есть пока внешнеторговый баланс устойчиво дефицитный. И слабый урожай только ухудшит ситуацию. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит находиться в диапазоне 28,2-28,3 грн за доллар. Снижение ниже будет привлекать новых покупателей, что будет сдерживать укрепление гривны.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб обращает внимание на то, что НБУ ожидает увеличения валютных поступлений от экспортеров в ближайшие месяцы. У аграриев сейчас началась активная фаза экспорта урожая, а значит, предложение валюты вероятно возрастет. Глава НБУ Кирилл Шевченко в недавнем интервью отметил, что НБУ продолжит политику гибкого курсообразования. И единственный фактор, от которого будет зависеть курс, – это баланс спроса и предложения. Независимо от того, куда будет двигаться курс, Нацбанк не будет ломать рыночный тренд и продолжит сглаживать только чрезмерные курсовые колебания, если это будет нужно. Подстраивать свою курсовую политику к бюджетным показателям Нацбанк также не планирует. Важнее, чтобы сам бюджет был сбалансированным и реалистичным. Шевченко напомнил, что регулятор с начала сентября потратил из резервов более $200 млн для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке. НБУ видит несколько причин, почему в сентябре спрос на валюту увеличился. Это, в частности, оживление со стороны импортеров и погашение Минфином облигаций нерезидентов. Шевченко заявил, что Нацбанк не имеет никаких курсовых целей, курс полностью зависит от ситуации на рынке.

- На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне, - спрогнозировал ситуацию Вадим Иосуб. - Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.